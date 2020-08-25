"En başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmakta" - Son Dakika

"En başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmakta"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisinin verilerine göre; en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ENR 2020 dergisinin verilerine göre; en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır. Geçtiğimiz sene ilk 100'de 7 firmamız varken bu sene 9 firmamız bulunmaktadır. Ayrıca ilk 30'da da bir firmamız bulunmakta" dedi.

Bakan Pekcan, Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record'ın (ENR) 2020 yılı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesinin Türkiye sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya katıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Türk Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetlerinin Uluslararası Başarı' programı kapsamında ENR Dergisi'nin dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi ve dünyanın en büyük 225 uluslararası müşaviri açıklandı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandemi koşullarıyla az katılımlı bir toplantıyla, önemli bir olayı paylaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi ENR, 1874 yılından bu yana yayında olan ve uluslararası inşaat sektörünün saygın ve muteber bir dergisi olarak her yıl dünya çapında en başarılı uluslararası müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarını yayınlamaktadır. Her sene olduğu gibi bu sene de çok şükür hem müteahhitlik firmalarımız hem de teknik müşavirlik firmalarımız geniş katılımla ENR'nin listesinde yer almaktadır. Firmalarımızın uluslararası piyasalarda gösterdikleri başarı, dünya ölçeğinde bu boyutta kayda geçmesi hepimizi gururlandırmaktadır. Müteahhitlik firmalarımız artı 50 dereceden eksi 50 dereceye kadar çok zor coğrafyalarda başarılı projelere imza atarak başarı hikayeleri yazmaktadır. Bugüne kadar müteahhitlik firmalarımız 127 ülkede gerçekleştirilen projelerle takdir toplamaktadır. ENR 2020 dergisinin verilerine göre; en başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmaktadır. Geçtiğimiz sene ilk 100'de 7 firmamız varken bu sene 9 firmamız bulunmaktadır. Ayrıca ilk 30'da da bir firmamız bulunmakta" ifadelerini kullandı.

ENR 250 listesinde yer alan ve başarılı bir yıl geçiren müteahhitlik firmalarını ve çalışanlarını kutlayan Pekcan, "ENR 250 listesinde Türkiye'de firma sayısı olarak ikinci sırada olmakla beraber gelirler itibariyle 7'nci sıradayız. Umuyorum bu rakamları yukarıya taşıyacağız. Son birkaç yıldır küresel inşaat sektörü zor bir süreçten geçiyor. Siyasi belirsizlikler, ticaret savaşları ve emtia fiyatlarındaki dalgalanma küresel müteahhitlik sektörünü olumsuz yönde etkilemektedir. Buna ek olarak da 2020 yılının başından itibaren karşılaştığımız Covid-19 salgını sebebiyle ekonomiler ciddi olarak etkilenmiştir. Dünya ekonomisinin 1929 Büyük Buhranından etkilendiği en büyük ekonomik kriz olarak adlandırılmaktadır. Dolayısıyla petrol fiyatları da aşağı yönlü bir eğilim gösterdi. Petrol üreticisi ve ihracatçısı olan ülkeler de yatırımlarında kısıtlamaya gitmiştir. Müteahhitlik sektörünün de uluslararası yatırımlardan olumsuz etkilendiğini söyleyebiliriz. 250 firma arasında ENR'de geçtiğimiz seneye göre firmalarda yüzde 3'lük bir daralma gözlemlenmiştir. Çok şükür ki bizim firmalarımızda bir önceki seneye göre bu daralmayı görmüyoruz. Bizim beklentimiz büyüme yönündeydi" şeklinde konuştu.

ENR'nin teknik müşavirler için açıkladığı en iyi 225 firma listenin de öneminden bahseden Pekcan, "Müteahhitlik sektörü kadar önemli diğer bir sektörümüz de teknik müşavirlik sektörü. ENR'nin teknik müşavirler için açıkladığı listede; dünya genelinde 225 firma arasında 6 firmamız yer aldı. Her yıl müşavirlik firmalarımızın artması başarılarda süreklilik arz ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarının üstendiği sorumluluğun arttığına dikkat çeken Pekcan, "Müteahhitlik sektörümüze baktığımız zaman; 2000'li yılların başına kadar yılda 10 milyar dolar civarında proje gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Dünyadaki siyasi, ekonomik dalgalanmalara rağmen performansımız sektörümüz arttırarak devam ettirmektedir. Bugün itibariyle 127 farklı ülkede 10 bin 274 projede 407 milyar dolarlık proje üstlenmiş durumda müteahhitlik firmalarımız. Bunun 1972 ile 2002 yıllarındaki 30 yıllık döneme baktığımızda; 30 yıl içerisinde üstlenilen projenin miktarı 50 milyar dolar. 2002 yılından 2020 yılı arasında; yurt dışında müteahhitlik firmalarımızın üstlendiği proje miktarı 357 milyar dolar. Yüzde 88'i bu dönemde gerçekleşmiş. Tabii burada Cumhurbaşkanımızın, bütün sektörlere verdiği destek gibi müteahhitlik sektörünün sorunlarıyla da yakinen ilgili olmasının katkısı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Pandemi koşullarının birçok alanda olduğu gibi müşavirlik ve müteahhitlik sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini açıklayan Pekcan, "Teknik müşavirlik sektörümüz ise; 118 farklı ülkede 2,5 milyar dolarlık proje üstlenmiş durumdadır. Dünya genelindeki bütün olumsuz koşullara rağmen yıllık 200 milyon dolara yakın proje büyüklüğüne ulaşması büyük başarıdır. Yurt dışı müteahhitlik sektöründe geçen yıl ticaret savaşlarına ve siyasi belirsizliğe rağmen 19 milyar dolar proje üstlendik, esasında 20 milyar doları ucundan kaçırdık. Hedefimiz 2020 yılından itibaren 20 milyar ve üstüydü. Ancak pandemi koşullarından çok olumsuz etkilendik. Pandemi sonrasında el birliğiyle 20 milyarı da aşan rakamlara ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a hediye takdiminde bulundu.

Türkiye Müteahhitler Birliği binasında düzenlenen toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra; Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkan Vekili İsmail Hakkı Baydur ve Covid-19 dolayısıyla sınırlı sayıda müteahhit ile müşavir katıldı.

(İHA)

Mithat Yenigün, Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 12:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'En başarılı 250 müteahhitlik firmasının içinde 44 Türk müteahhitlik firması bulunmakta' - Son Dakika
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