'En Başarılı Belediye Başkanı' Mevlüt Öztekin - Son Dakika

'En Başarılı Belediye Başkanı' Mevlüt Öztekin

29.04.2021 14:56
'En Başarılı Belediye Başkanı' Mevlüt Öztekin, System.String[]

SONAR Araştırma Şirketi'nin, "Belediye Başkanları Başarı Oranları" başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre; Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul'da en başarılı belediye başkanı oldu.

SONAR Araştırma Şirketi'nin, "Belediye Başkanları Başarı Oranları" başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre; Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul'da en başarılı belediye başkanı oldu.

SONAR, 1 Şubat - 15 Nisan tarihleri arasında, 20 büyükşehirin 8'inde yüz yüze, 12'sinde ise telefon yöntemiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı. Ankette İstanbullulara ilçe belediyelerinin korona virüsle mücadelesinden duydukları memnuniyet soruldu. Anketin sonuçlarına göre Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, korona virüsle mücadelede, İstanbul'da yüzde 69,4'lük oranla en başarılı belediye başkanı oldu.

Kağıthane Belediyesi'nin son 1 yılda korona virüsle mücadele çalışmaları şöyle:

Vatandaşlara bugüne kadar 5 milyon 200 bin maske, 540 bin kolonya ve dezenfektan, 80 bin gıda kolisi ulaştırıldı. AŞ Evi'nden her gün 1.200 aileye 2 öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.

Kağıthane'de 65 yaş üzeri yaşlılar, engelliler ile karantinada olan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasından hijyen ürünlerinin teminine kadar her anlamda kendilerine destek olunuyor.

Kağıthane'nin tüm mahallelerinde; ana cadde ve ara sokaklarında detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Özel sismik dezenfekte aracıyla mahallelerde hava, otobüs durakları, bitki ve kent mobilyaları virüsten arındırılıyor. Bu süreçte belediyeye ait hizmet binaları, tüm kamu kurumları, ibadethaneler, parklar, hastane ve aile sağlığı merkezleri, taksiler ve toplu ulaşım araçları belediyece dezenfekte edildi.

İş yeri tam kapalı olan kahvehane, internet kafe, düğün salonu, okul kantini ve okul servis şoförlerine 1.000 TL'lik nakdi destekte bulunuldu.

Yanı sıra 20 binin üzerinde ev ve iş yerini dezenfekte edildi. İlçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullar ile kamu kurumlarına 100 ton temizlik malzemesi dağıtıldı. Temizlik-Maske-Mesafe denetimleri de devam ediyor.

Bu süreçte belediye tarafından ilçeye 2 yeni aile sağlığı merkezi kazandırıldı.

Sağlık çalışanlarına bu süreçte destek olmak adına; ilçedeki yurtlar konaklama ve karantina alanı olarak hazırladı. Hastanelerdeki tüm sağlık çalışanlarına dezenfekte malzemelerinden oluşan kişisel bakım destek paketi dağıtıldı.

Kişisel bakım destek paketi ayrıca şehit yakını vatandaşların ve gazilerin evlerine de ulaştırıldı.

Çölyak hastası vatandaşlara, glutensiz gıdalardan oluşan kumanya yardımları bu süreçte de devam ediyor.

Vatandaşların evden çıkmadan belediyeyle olan işlerini halledebilmeleri için e-belediyecilik altyapısı güçlendirildi.

Vatandaşlara uzman psikologlar tarafından; korona virüs süreciyle ilgili psikolojik destek hizmeti telefonla verilmeye devam ediyor. - İSTANBUL

'En Başarılı Belediye Başkanı' Mevlüt Öztekin
'En Başarılı Belediye Başkanı' Mevlüt Öztekin

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'En Başarılı Belediye Başkanı' Mevlüt Öztekin - Son Dakika


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