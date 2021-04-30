En başarılı belediye başkanları' anketinde Başkan Koştu 30 ilçede 5.'nci sırada - Son Dakika

Anket sonuçlarına göre İzmir'in 30 ilçesi arasında Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, 5.'nci sırada yer aldı. İzmir'in büyük ilçeleri arasında Başkan Koştu'nun 5.'nci sıraya kadar çıkması ilçede sevinçle karşılandı. Son iki yılda her alanda adından sıkça söz ettiren Bergama, Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun vizyon projeleri ile Kuzey Ege'den parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor.

Ülke genelinde yaptığı önemli anketlerle tanınan SONAR'ın 1 Şubat - 15 Nisan tarihleri arasında, 20 büyükşehirin 8'inde yüz yüze, 12'sinde ise telefon yöntemiyle gerçekleştirdiği anket aynı zamanda ilçeleri de kapsıyor. İzmir'deki 30 ilçe sonuçlarının da yer aldığı ankette ilçeler bazında Koronavirüs ile mücadelede Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Çiğli, Buca, Seferihisar, Bornova'dan sonra yüzde 63,4 oy alarak 5'nci sırada yer aldı. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun İzmir'in büyük ilçeleri arasında 5'nci sırada yer alması dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi.

BERGAMA KUZEY EGE'DEN İZMİR'İ KAPSAYACAK ŞEKİLDE PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Göreve geldiği ilk günden tarihi şehir Bergama'nın yalnızca temel belediyecilik hizmetleri alanında değil, her alanda gelişmesi için gayretler sarf eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun yaptığı bu başarılı çalışmalar, önümüzdeki süreçte Bergama'nın Kuzey Ege'den parlayan bir yıldız olarak tüm İzmir'i kapsayacak gelişmelere lokomotif olacağı şeklinde yorumlanıyor. İzmir-Bergama Otoyolu'nun hizmete açılması, İzmir- İstanbul Otoyolu'nu kullananlardan Bergama'ya uğrayanların sayısındaki artış, Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nı çalışmaları, Batı Anadolu Serbest Bölge çalışmaları, Bergama Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcı ilgisinin artması Bergama'nın İzmir'de parlayan bir mücevher olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor.

SIRA DIŞI BİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bergama'da son zamanlarda ortaya çıkan tüm bu gelişmelerde Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun sıra dışı olarak nitelendirilen belediye başkanlığı anlayışının etkin bir rol oynadığına çeşitli çevrelerce dikkat çekiliyor. Yalnızca temel belediyecilik hizmetlerini takip eden bir belediye başkanlığı modelinin üstünde gayretleri bulunan bir ayağı Ankara'da bir ayağı Bergama'nın her sokağında, kırsal mahallesinde halkın içinde olan Başkan Koştu, iki yılda ilçesine yaklaşık 300 milyon lira değerinde (TOKİ 57 milyon, Doğalgaz 70 milyon, Selinos Projesi 51 milyon, KYK Öğrenci Yurdu 27 milyon, Millet Bahçesi yaklaşık 72 milyon, Restorasyonlar 8,5 milyon, Yollar için yapılan çalışmalar 6 milyon, İş makinesi ve araç alımları için 7 milyon TL. olmak üzere toplam 298,5 milyon TL.) yatırımla Bergama'yı buluşturdu. Yerel yönetim olarak asli görevlerden birisi olan 'lokomotif olma görevini' en iyi şekilde yapan Başkan Koştu'nun bu yönü Bergama'yı bir cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor.