Sonar Araştırma, Türkiye'nin büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir olmayan illerin belediye başkanlarının, seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını saptamak amacıyla bir çalışma yaptı. Ağustos - Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen çalışma kapsamında 19.000 kişinin görüşleri alındı.
Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada %60.6 oy oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise %55.7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.
Listenin üçüncü sırasında %54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dördüncü sırada %53.6 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listenin beşinci sırasında yer bulabildi.
Listenin devamı şu şekilde:
6 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
7 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
8 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
9 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
10- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
Son Dakika › Politika › En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var - Son Dakika