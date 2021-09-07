En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var - Son Dakika

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Sonar Araştırma, Türkiye'nin büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir olmayan illerin belediye başkanlarının, seçmenleri nezdindeki başarı oranlarını saptamak amacıyla bir çalışma yaptı. Ağustos - Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleşen çalışma kapsamında 19.000 kişinin görüşleri alındı.

İLK SIRADA ERZURUM, İKİNCİ SIRADA İSTANBUL VAR

Çalışmanın sonuçlarına göre ilk sırada %60.6 oy oranı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ikinci sırada ise %55.7 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen

MANSUR YAVAŞ BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI

Listenin üçüncü sırasında %54.2 ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dördüncü sırada %53.6 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise listenin beşinci sırasında yer bulabildi.

Listenin devamı şu şekilde:

6 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin

7 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen

8 - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

9 - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

10- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün