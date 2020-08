Kadınların dansa olan tutkularının aktarıldığı belgesel serisi, sokak dans kültürünün kökenine de ışık tutuyor. Her bölümde B-Girl dünyasının en başarılı temsilcilerinin konu alındığı 2 sezonluk "Rise of the B-Girls", Türkçe altyazılı olarak Redbull'un internet sitesinde yayınlandı.