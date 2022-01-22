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En başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika

En başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi

22.01.2022 13:24

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen "2021 Yılı Halk Sağlığı Hizmetleri Enleri" programında en başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen "2021 Yılı Halk Sağlığı Hizmetleri Enleri" programında en başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca sağlık personellerinin yoğun çalıştıkları salgın döneminde yalnız olmadıklarını hissettirmek, özverili çalışmalarının fark edildiğini göstermek amacıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, herkesin sağlık çalışanlarına müteşekkir olduğunu söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede fedakarca çalışmaya devam ettiğini belirten Vali Yıldırım, şöyle konuştu:

"Pandemiden korunmak sadece sağlıkçıların işi değil. Herkesin kurallara riayet etmesi gerekiyor. Buna riayet edenlerin oluşturduğu toplumun ne kadar sağlıklı olduğunu hep birlikte görüyoruz. Bütün kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu Tekirdağlı vatandaşlarımızın başarısı, bunu devam ettirebilmek ve daha iyi bir seviyeye gelebilmek için tabi ki vatandaşlarımızın aynı şekilde pandemi kurallarına uygun davranması gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik. Bunlara uyduğumuz taktirde ümit ediyoruz ki toplumda yayılma hızı çok daha çabuk düşecek ve bu virüs geldiği mutasyonu zayıflayarak devam ettirip inşallah ortadan kalkacak."

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da sağlık çalışanlarının salgının sahadaki kahramanları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sizler sahadaki duruşunuzla bizim kılcal damarlarımız olarak, her ihtiyaç duyduğumuz anda doğru bilgilendirmelerle Bakanlığımıza karşı bizi mahcup etmediniz. Her fırsatta tutan elimiz, yürüyen ayağımız, gören gözlerimiz oldunuz. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte bir orduyuz, hep birlikte bir takımız. Bu pandemi dönemi gerçekten bizim için de çok ilginç bir deneyim oldu. Dünya ülkelerine de örnek teşkil edecek, gerçekten başarılı bir yürüyüş ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu başarının en büyük emektarı sizlersiniz."

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin, Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar ve sağlık personelleri katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini takdim etti.

En başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi
En başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi
En başarılı sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verildi

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İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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