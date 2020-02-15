'En başarılı tema park' ödüllendirildi - Son Dakika

'En başarılı tema park' ödüllendirildi

İSTANBUL, (DHA)- Eğlence ve rekreasyon sektörü yarışması Attraction Star Awards 2020'Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri'nde 'En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi' ödülü İsfanbul Tema Park'a verildi.

Eğlencenin Başkenti sloganı ile hizmet veren alışveriş, eğlence ve yaşam kompleksi İsfanbul Tema Park, 'En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi' seçildi. IAAPA European Star Award tarafından üst üste iki yıl Avrupa'nın en iyi 10 Tema Park'ı arasına girerek ödül kazanan İsfanbul Tema Park, 2020 yılında da ödül aldı.

Bu yıl 7. Kez düzenlenen, Türkiye'de eğlence ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan 'Attraction Star Awards 2020'Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri'nin 'En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi' kategorisinde kazananı Avrupa'nın en iyi 10 Tema Park'ı arasında yer alan İsfanbul Tema Park oldu.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger, eğlence ve rekreasyon alanında bu önemli ödüle layık olmaktan duydukları gururu ifade ederek, "Çok mutlu ve gururluyuz. Yaptığımız güzel işlerin bu tür ödüller ile takdir edilmesi bizi çok mutlu etti. Bu ödülü alırken Türkiye'nin ilk tema parkı olarak yaptığımız güzel işlerin sektörün ileri gelenlerince takdir edilmesi bizim için son derece önemli. Bu ödülü misafirlerimizin kalbinde hissetmek çok daha önemli. 2019 yılındaki ziyaretçi sayımızla da bunları perçinlediğimizi söyleyebilirim" dedi.

"PARKIMIZ 13 MARTTA TEKRAR HİZMETE GİRİYOR"

Türkiye'ye giren 20 milyon turistin yaklaşık bir milyonunu tema parkta, bir buçuk milyonunu ise AVM kısmında ağırladıklarını belirten Tankut Tonger, "Bunun katlanarak artması için elimizden gelen maksimum çabayı sarf edeceğiz. Parkımızı 13 Mart'ta tekrar hizmete sunuyoruz, sürprizlerimiz devam ediyor. Yeni ünitelerimizle birlikte yeni sezona bomba gibi hazırlanıyoruz. Bize gelmeye devam edip bizi takip etsinler. Eğlence merkezleri Türkiye genelinde 2 milyar dolarlık bir sektöre doğru koşuyor. Biz burada lider pozisyonumuzu koruyoruz. Pazarın en büyük oyuncusu olarak misafirlerimize sunduğumuz hizmet ve yatırımlar ile her zaman ilkleri yaşatmaya, en mutlu gün anısı ile onları evlerine yollamak istiyoruz" diye konuştu.