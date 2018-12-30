Son Dakika Haberleri: En Başarılısı Adi Hütter

En Başarılısı Adi Hütter

15 dakika önce

Frankfurt'un başına temmuz ayında geçen Avusturyalı 48 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda büyük başarı elde etti.

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Frankfurt'un başına temmuz ayında geçen Avusturyalı 48 yaşındaki teknik adam, ilk sezonunda büyük başarı elde etti. Avrupa Ligi maçlarını tamamında takımını galibiyete taşıyan Hütter, ligde de oldukça başarılı sonuçlar aldı. Güçlü rakipleriyle mütevazi bir kadrosuyla mücadele eden Frankfurt, sezonun ilk yarısını 27 puanla altıncı sırada tamamladı. Teknik direktörlere en yüksek 1 ile en düşük 6 arasında verilen puanlar göz önünde tutulduğunda Hütter, 2.47 puan ortalamasıyla en yüksek notu alana isim olarak öne çıktı.

İLK DÖRTTE SADECE BİR ALMAN

Başarılı teknik direktörler sıralamasında ikinci isim ise RB Leipzig Teknik Direktörü Ralf Hangnick oldu. Hangnick 2.52 puan aldı. Teknik direktör sıralamasında ilk sıralara yabancı teknik adamlar yerleşti. Bundesliga'daki 18 teknik direktör arasında ilk dört sırada üç yabancının isim bulunuyor. Avusturyalı Hütter'in birinci olduğu sıralamada Dortmund'un İsviçreli teknik adamı Lucien Favre üçüncü, Hertha Berlin'in Macar teknik adamı Pal Dardai ise dördüncü oldu.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR

Geride kalan 17 maçta en büyük hayal kırklığı ise Hekuo Herrlich, Domenico Tedesco, Markus Weinzierl ve Niko Kovaç yaşattı. Başarılı teknik direktörler sıralamasında Leverkusen'in sezonun ilk yarısının son maçından sonra görevden aldığı Herrlich en başarısız isim oldu. 4.11 gibi çok düşük bir not ortalaması yakalayan Herrlich'in ardından Schalke'nin genç Teknik Direktörü Domenico Tedesco en başarısız ikinci isim olarak listenin 17. sırasına yerleşti. Tedesco 3.7 not ortalaması aldı. Stuttgart'ı çalıştıran Weinzierl 16. sırada yer alırken B. Münih'in Teknik Direktörü Niko Kovac ise ancak 13. olabildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:30 

Avrupa, Frankfurt, Güncel
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