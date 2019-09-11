En borçlu 100 kişinin borcu 44.3 milyar
1 saat önce
Gelir İdaresi, 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı.
Gelir İdaresi, 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100'ün toplam borcu 44,3 milyar lira.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:45
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