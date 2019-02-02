En Buruk Doğum Günü

En buruk doğum günü -Tren kazasında ölenlerin anısına yürüyüş düzenlendiTEKİRDAĞ - Çorlu'da geçtiğimiz 8 Temmuz günü meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına anma yürüyüşü düzenlendi.

En buruk doğum günü

-Tren kazasında ölenlerin anısına yürüyüş düzenlendi



TEKİRDAĞ - Çorlu'da geçtiğimiz 8 Temmuz günü meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin anısına anma yürüyüşü düzenlendi. Ellerinde kazada ölenlerin resimlerini taşıyan yaklaşık 200 kişi, yürüyüşün sonunda kazanın en küçük kurbanı Beren bebeğin doğum gününü kutladı.

208 gün önce 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu'nun Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında ölenlerin anısına yürüyüş düzenlendi. Çorlu Belediye binasının da yer aldığı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi burada yapılan konuşmaların ardından Omurtak Caddesi boyunca yürüyüş gerçekleştirerek Çorlu Belediyesine ait Kitap Kafe'ye kadar yürüdü. Kazada ölenlerin anısına düzenlenen program ve yürüyüşe CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer, kazada ölenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Sloganlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş esnasında Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüşün sonunda kazanın en küçük kurbanı henüz 6 aylıkken annesi Derya Kurtuluş ile birlikte hayatını kaybeden Beren bebek için temsili bir doğum günü pastası kesildi. Kazada kızı Bihter Bilgin'i kaybeden Beren bebeğin teyzesi Zeliha Bilgin, Beren hiç doğum günü kutlayamadığını ve kutlanamayacağını belirterek sadece adalet istediklerini söyledi.

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