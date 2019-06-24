Son Dakika Haberleri: En büyüğü Sivas'ta yapılacak
Son Dakika Güncel Haber

En büyüğü Sivas'ta yapılacak

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde açıkladığı "Millet Bahçesi" projeleri arasında Anadolu'daki en büyüğü Sivas'ta inşa ediliyor.

En büyüğü Sivas'ta yapılacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti seçim beyannamesinde açıkladığı "Millet Bahçesi" projeleri arasında Anadolu'daki en büyüğü Sivas'ta inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in de seçim vaatleri arasında yer alan proje eski stadyum bölgesini kapsıyor. 53 bin 126 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Sivas Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edildi.

Proje sahasında altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Bölgede hafriyat çalışmaları devam ederken birçok tesisin de temeli atıldı.

Sivaslıları daha çok yeşille buluşturacak olan proje içerisinde; Millet Kıraathanesi, 2 adet büfe, 3 adet lavabo, mescit, su deposu, 2 adet basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj ve sosyal donatılar yer alacak.

15 milyon 333 bin lira bedelle ihale edilen projenin 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:32 Kaynak: İHA
hilmi bilgin, ak parti, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan, sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den sporda şiddet ve düzensizlikle ilgili yeni kanun teklifi AK Partili Yeneroğlu'ndan Osman Kavala açıklaması: Hukuk adına ürkütücü Ali İhsan Varol, programında CHP ile ilgili soru sorduran sayfaya seçim sonrası ateş püskürdü AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 17:57:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En büyüğü Sivas'ta yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]