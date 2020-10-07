En büyük 100 birimin 94'ü düştü - Son Dakika

En büyük 100 birimin 94'ü düştü

Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetleri satışının yasaklanması, kripto para piyasalarında genel satış dalgası yarattı.

En büyük 100 birimin 94'ü düştü, System.String[]

Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetleri satışının yasaklanması, kripto para piyasalarında genel satış dalgası yarattı. En yüksek hacimli ilk 100 birimden 94'ünün değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimin tamamı düşen birimler arasındaydı.

Satış dalgası kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimini de etkiledi ve Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.68 düşüşle 10,604 dolara geriledi. Birimin piyasa hacmi de 196.28 milyar dolar ile 200 milyar doların altında kaldı.

Kripto para piyasalarında yeni haftanın başında 341.53 milyar dolar düzeyine gerileyen toplam piyasa hacmi de Salı günü 343.16 milyar dolara yükseldikten sonra, son satış dalgasıyla 10 milyar dolar birden eriyerek 333.97 milyar dolara geriledi.Kripto para piyasalarındaki satış dalgası işlem hacmini de 24 saatte yaklaşık 14 milyar dolarlık artışla 104.47 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerine taşıdı.Toplam 7,329 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,721 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 58.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.68 düşüşle 10,604.61 dolar,2. Ethereum yüzde 4.60 düşüşle 338.63 dolar,3.Tether yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolar,4.XRP yüzde 5.27 düşüşle 0.24 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.34 düşüşle 219.51 dolar,6.Binance Coin yüzde 4.99 düşüşle 27.31 dolar, 7.Polkadot yüzde 8.21 düşüşle 3.81 dolar,8.Chainlink yüzde 8.78 düşüşle 8.72 dolar,9.Crypto.com Coin yüzde 1.99 düşüşle 0.14 dolar,10.Litecoin yüzde 1.87 düşüşle 45.94 dolardan işlem görüyordu. Birleşik Krallık'ta, kripto varlıklara bağlı türevler ve borsa senetlerinin satışı 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren yasaklandı. Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurumu'ndan (Financial Conduct Authority - FCA) yapılan açıklamada, yasaklamaya neden olarak, "zarar verebileceği" belirtildi.FCA açıklamasında, yasaklama yalnızca perakende müşterilere yapılacak satışlar için geçerli olduğu ve bu yasak ile birlikte perakende müşterilerin 53 milyon sterlininin korunmuş olacağı vurgulandı.Buna göre yasak, bitcoin, ether, ripple gibi kripto varlıklara bağlı türevlerin ve borsa yatırım fonlarının satış, pazarlama ve dağıtımını kapsıyor.

Kripto varlıkların güvenilir bir şekilde değerlendirmenin doğasında var olan zorluklara dikkat çeken FCA Strateji ve Rekabet Birimi Başkanı Sheldon Mills, ayrıca önemli fiyat dalgalanmalarının da özellikle perakende tüketicileri kripto türevlerinin alım satımından zarar görme riskiyle karşı karşıya bıraktığına dikkat çekti ve "Bunun önemli ölçüde gerçekleştiğine dair kanıtımız var; bu yasak, uygun bir koruma düzeyi sağlayacak" dedi. (Grafik)


En büyük 100 birimin 94'ü düştü

Birleşik Krallık, Bitcoin, Kripto, Borsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 08:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi En büyük 100 birimin 94'ü düştü - Son Dakika Ekonomi

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