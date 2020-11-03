En büyük 100 birimin 94'ü düştü - Son Dakika

En büyük 100 birimin 94'ü düştü

03.11.2020 08:41
En büyük 100 birimin 94'ü düştü, System.String[]

ABD seçimlerinin yapıldığı güne girlirken, dolardaki güçlenmenin de etkisiyle, kripto para piyasalarına gelen satış dalgasının etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 94'ünün değeri düşerken, ilk 10 birimin 8'i düşenler arasındaydı.

ABD seçimlerinin yapıldığı güne girlirken, dolardaki güçlenmenin de etkisiyle, kripto para piyasalarına gelen satış dalgasının etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 94'ünün değeri düşerken, ilk 10 birimin 8'i düşenler arasındaydı.

Kripto para birimlerindeki genel düşüşün etkisiyle toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte 12 milyar dolar dolayında düşüşle 389.13 milyar dolara kadar düşerek yeniden 400 milyar doların altına döndü.

Hafta sonunda, 14,027 dolar ile Ocak 2018'den bu yana en yüksek düzeyi gördükten sonra geri çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.72 düşüşle 13,456.43 dolara geriledi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, hafta sonunda 259,92 milyar dolar ile neredeyse iki yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra yeni haftanın ikinci gününe 249.37 milyar dolar ile 250 milyar doların altında başladı.Kripto para piyasalarda, Cuma günü 150 milyar doları da aşarak 154.53 milyar dolara yükseldikten sonra, hafta sonunda yarıdan da çok daralarak 70.59 milyar dolara çekilen 24 saatlik işlem hacmi, gelen yoğun satışlarla 91.13 milyar dolara yükseldi.Toplam 7,580 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,991 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.72 düşüşle 13,456.43 dolar,2.Ethereum yüzde 6.27 düşüşle 375.02 dolar,3.Tether yüzde 0.02 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 4.15 düşüşle 0.23 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 10.84 düşüşle 239.26 dolar,6.Chainlink yüzde 10.26 düşüşle 10.35 dolar,7.Binance Coin yüzde 7.66 düşüşle 26.51 dolar, 8.Litecoin yüzde 6.36 düşüşle 52.34 dolar,9.Polkadot yüzde 6.79 düşüşle 3.94 dolar,10.USD Coin yüzde 0.05 artışla 1.00 dolardan işlem görüyordu. Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenleme şöyle anlatıldı: "Kripto regülasyonu Avrupalı birçok kanun yapıcı ve otorite tarafından önemli ve değerli birkonu olarak görülüyor. "Ulusal ve uluslararası devlet yapıları, kripto piyasalarının spekülatif ve sıkıntı veren bir konu olmaktan ziyade, hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu itiraf ediyorlar. "Endüstri büyüyüp geliştikçe ve insanları, işletmeleri etkiledikçe blokzincir teknolojisinin potansiyel faydalarını reddetmek yerine artık makul, akılcı regülasyonlar ve kontroller tercih ediliyor."Kuşkusuz, gittikçe artan sayıda Avrupa ulusal otoritesi kripto para endüstrisine olumlu bakmaya başlıyor. "Kriptoyla ilgili mevzuat ve regülasyon esaslarının günümüzdeki gelişimi hükümetler adına avantajlı ve teşvik edici bir görünüm yaratıyor. "Kripto dostu yasama trendi –metinde daha geniş analizi yapılmak üzere– böyle devam ederse, Avrupa bölgesi bu teknolojinin en fazla fayda kazananı olabilir."İlaveten, Avrupa otoriteleri kripto regülasyonları konusu üzerinde de ayrıca çalışıyorlar."Buna birincil örnek olarak, Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin (European Banking Authority, EBA) yayımladığı, kripto varlıklar ve dağıtık defter teknolojisiyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na öneriler içeren raporu gösterilebilir. "Bu kurum uzun zamandır kripto varlıkları, özellikle sanal para birimlerini gözlemlemektedir ama bu ek analizi Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'in isteği üzerine yaptı." (Grafik)


En büyük 100 birimin 94'ü düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Bitcoin, Avrupa, Kripto, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi En büyük 100 birimin 94'ü düştü - Son Dakika Ekonomi


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