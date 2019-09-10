Son Dakika Haberleri: En büyük 100'den 61'i düştü
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En büyük 100'den 61'i düştü

1 saat önce

Kripto para birimleri piyasalarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'ndan (SEC) gelen Bitcoin ETF açıklaması sonrası görülen toparlanma yerini yeniden düşüşe bırakırken, piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 61'i düştü.

En büyük 100'den 61'i düştü, System.String[]

Kripto para birimleri piyasalarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'ndan (SEC) gelen Bitcoin ETF açıklaması sonrası görülen toparlanma yerini yeniden düşüşe bırakırken, piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 61'i düştü.

Toplam 2,681 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.96 düşüşle 10 bin 262 dolara geriledi ve 183 milyar 972 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde  69.7'sini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminde izlenen düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 11.25 ile 95'inci sıradaki XMax öncülük ederken, en büyük 10'dan da yüzde 0.79 ve yüzde 0.08 ile sırasıyla yalnızca Litecoin ve Tether yükseldi.

Gelişmelere paralel olarak piyasa hacmi 263 milyar 836 milyon dolar, piyasadaki  24 saatlik işlem hacmi de 52 milyar 218 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.96

2. Ethereum yüzde 0.88

3.Ripple yüzde 0.41

4.Bitcoin Cash yüzde 0.55

7.EOS yüzde 1.31

8.Binance Coin yüzde 0.41

9.Bitcoin SV yüzde 4.41

10.Monero yüzde 4.01 düşerken

5.Litecoin yüzde 0.79

6.Tether yüzde 0.08 yükseldi. (Grafik)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:02 Kaynak: DHA
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