En büyük 100'den 70'i yükseldi

ABD'de kripto para birimleri vergilendirilmesine yönelik yasama organlarına sunulan yeni yasa tasarısı ve Libya'da süren karışıklığın güvenli liman varlıklarına olan talebi artırmasıyla kripto para birimleri piyasalarında toparlanma başladı, en yüksek hacimli 100 birimden 70'i yükseldi.

ABD'de, kripto para birimleri yatırımları kapsamında 200 doların altındaki küçük sermaye kazançlarının vergiden muaf tutulmasına yönelik yeni bir yasa tasarısı sunuldu. Tasarı kapsamında, 190 dolar yatırımla 200 dolar kazanç elde edilemeyeceği için 200 doların altındaki işlemlerin bu kural kapsamına alınmayacağı belirtildi.

Yeni yasa teklifinin yanında yatırımcılar, Orta Doğu gerilimlerini de takip ediyor. Bölgedeki askeri çatışmanın devam etmesiyle azalan risk iştahı, değerli metal fiyatlarını yükseltti.

Ayrıca yatırımcılar, bugün İsviçre 'nin Davos kentinde başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu'nu (WEF) izleyecek.

Kripto para birimleri ve blockchain teknolojilerinin de gündemde yer alması beklenen WEF öncesi, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.35 düşüşle 8,650 dolara geriledi ve 157 milyar 212 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 65.9'unu oluşturdu.

Toplam 5,048 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte yükselen 70 birimdeki artış eğilimine son 24 saatte yüzde 17.27 ile 71'inci sıradaki DigixDAO öncülük etti.

En büyük 10'dan da Bitcoin dışında son 24 saatte yüzde 0.05 ve yüzde 0.17 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Stellar düşerken, yüzde 12.33 ile de en çok Bitcoin SV değer kazandı.

Altcoinlerdeki söz konusu artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 238 milyar 667 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 95 milyar 282 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.35,

6.Tether yüzde 0.05,

10.Stellar yüzde 0.17 düşerken

3.Ripple yüzde 1.53

4.Bitcoin Cash yüzde 3.37

5.Bitcoin SV yüzde 12.33

7.Litecoin yüzde 0.69

8.EOS yüzde 1.39

9.Binance Coin yüzde 0.23 yükseldi.