En büyük 100'den 75'i düştü

Kripto para birimi piyasasında bir süredir etkili olan düşüş eğiliminin devam etmesiyle en yüksek hacimli 100 birimden son 24 saatte 75'i düştü.

Küresel ticari gerilimler ve Brexit süreci belirsizliğinin küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde oluşturduğu baskının yanında kripto para birimlerine yönelik yasal düzenlemelerin belirsizliğini korumasıyla piyasadaki yatay seyir devam ediyor.

Bunun yanında Facebook'un kripto para birimi Libra'nın İsviçre yasal düzenlemeleri kapsamında inceleneceği açıklaması Bitcoin'e olumlu yansıdı. Libra Birliği'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, İsviçre lisanslı bir ödeme sistemi olmak için başvurma planlarını duyurdu.

İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu (FINMA) Başkanı Mark Branson, Neue Zuercher Zeitung'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu projeye hazır olduklarını, fakat söz konusu teknolojilerin yasal düzenlenmesi kapsamında diğer ülkelerin de katılımıyla uluslararası bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Branson, "Böylesine küresel boyutta bir projeye yalnızca diğer otoritelerin danışmanlığıyla uluslararası koordinasyonla düzenleme uygulanabilir. Libra gibi projelerin yalnızca bir ülke kontörlü altında olmasına inanmak illüzyondan başka bir şey değil. UBS veya Credit Suisse gibi büyük İsviçre bankaları da aynı şekilde tam izolasyon altında yönetilmiyor. Bizim yaklaşımımız kripto dünyasını, finansal dünyaya paralel olarak kara para aklama kapsamında kontrol altında tutmak" dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.43 artışla 10 bin 109 dolara yükseldi ve 181 milyar 267 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70'ini oluşturdu.

Bitcoin'deki artış altcoinlerde etkili olmazken, toplam 2,748 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 75'i düştü ve piyasadaki düşüşe yüzde 25.31 ile 96'ncı sıradaki GXChain öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.02 ve yüzde 1.81 ile Tether ve Monero yükseldi.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 258 milyar 980 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 169 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.43

6.Tether yüzde 0.02

10.Monero yüzde 1.81 yükselirken

2. Ethereum yüzde 0.52

3.Ripple yüzde 1.69

4.Bitcoin Cash yüzde 1.88

5.Litecoin yüzde 2.35

7.EOS yüzde 1.17

8.Binance Coin yüzde 6.20

9.Bitcoin SV yüzde 4.57 düştü. (Grafik)