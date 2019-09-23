Son Dakika Haberleri: En büyük 100'den 82'si düştü
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En büyük 100'den 82'si düştü

56 dakika önce

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82'si düştü.

En büyük 100'den 82'si düştü, System.String[]

Kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam etmesiyle piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 82'si düştü.

Toplam 2,890 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.34 düşüşle 9,887 dolara geriledi ve 177 milyar 514 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 68'ini oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 82'si değer kaybederken, söz konusu düşüş eğilimine yüzde 11.79 ile 100'üncü sıradaki XMax öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.02 ve yüzde 0.03 ile sırasıyla yalnızca Litecoin ve Tether yükseldi.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 260 milyar 892 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 48 milyar 927 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.34

2. Ethereum yüzde 1.48

3.Ripple yüzde 2.98

4.Bitcoin Cash yüzde 1.70

7.EOS yüzde 3.18

8.Binance Coin yüzde 3.16

9.Bitcoin SV yüzde 1.94

10.Stellar yüzde 4.60 düşerken

5.Litecoin yüzde 0.02

6.Tether yüzde 0.03 yükseldi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:05 Kaynak: DHA
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