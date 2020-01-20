En büyük 100'den 88'i düştü, piyasa hacmi 236 milyar dolarda

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik yeni yaptırım haberlerine paralel olarak piyasada izlenen düşüş eğilimiyle en yüksek hacimli 100 birimden 88'i düştü, piyasa hacmi de 237 milyar 943 milyon dolarla 240 milyar doların altına geriledi.

The Korea Times'da yayınlanan habere göre, Güney Kore Ekonomi ve Finans Bakanlığı kripto para birimleri işlemlerinden elde edilen gelirlere yüzde 20 vergi uygulamaya hazırlanıyor. Habere göre henüz taslak aşamasında olan kararın uygulamaya konulmasıyla söz konusu kripto para birimleri yatırımlarından elde edilecek olan vergiler, sermaye kazançları yerine diğer gelirler kategorisinde yer alacak.

Söz konusu yaptırım haberinin ardından piyasada görülen düşüşe paralel olarak piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.39 düşüşle 8 bin 688 dolara geriledi ve 157 milyar 881 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.4'ünü oluşturdu.

Toplam 5,037 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden 88'inde izlenen düşüş eğilimine son 24 saatte yüzde 13.75 ile 76'ncı sıradaki Steem öncülük etti. En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 2.73, yüzde 0.31 ve yüzde 2.25 ile ile sırasıyla yalnızca Bitcoin SV, Tether ve Stellar yükselirken, yüzde 7.56 ile de en çok EOS düştü.

Söz konusu görünüme paralel olarak piyasa hacmi yüzde 5.5 düşüşle 236 milyar 943 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 112 milyar 664 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 4.39

3.Ripple yüzde 5.77

4.Bitcoin Cash yüzde 6.25

7.Litecoin yüzde 6.27

8.EOS yüzde 7.56

9.Binance Coin yüzde 4.16 düşerken

5.Bitcoin SV yüzde 2.73

6.Tether yüzde 0.31

10.Stellar yüzde 2.25 yükseldi.