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En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

55 dakika önce

Bolu'da Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen Türkiye 2019 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nda, katılımcılar "en büyük balığı" tutmak için olta atıyor.

Bolu'da Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen Türkiye 2019 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nda, katılımcılar "en büyük balığı" tutmak için olta atıyor.

Gölköy Sulama Barajı'nda gerçekleştirilen yarışmada, çeşitli illerden 25 takımdan 100 katılımcı mücadele ediyor.

Yarışmada katılımcılar, gölden yakaladıkları balıkları boy ve ağırlıklarını ölçtükten sonra yeniden suya bırakıyor.

Yarışma, dereceye girenlere 12 Ekim'de düzenlenecek törenle ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

"Ciddi balık popülasyonu var"

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede ciddi balık popülasyonunun olduğunu belirterek, bunun da ilgili kurumların ve kendilerinin özverili çalışmalarının etkisi olduğunu söyledi.

İnanç, yakalanan balıkların zarar görmeden ölçümü ve tartımının yapılmasının ardından suya bırakıldığını ifade ederek, "Buradaki balıklar bizim için çok değerli. Takım, yakaladığı balığı öldürürse diskalifiye oluyor." dedi.

En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

Türkiye, Gölköy, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:39 Kaynak: AA
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