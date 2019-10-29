En büyük bayrama coşkulu kutlama

Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü Manisa'da büyük coşkuyla kutlandı

MANİSA - Cumhuriyet Bayramının 96. yıldönümü Manisa'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Katılımın yoğun olduğu kutlamalarda vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla bayrama coşku katarken resmigeçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören Manisa Valiliği önündeki resmigeçit töreniyle devam etti. Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tören birliklerini ve halkı selamlamasıyla başlayan kutlama programında konuşan Vali Deniz, "Tarihi şan ve şerefle dolu Türk milleti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmış ve tüm dünyaya Türk milletinin asla esaret altında tutulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin bu onurlu mücadelesi birçok mazlum millet için de örnek olmuştur. 96 yıl önce çok zor şartlar altında kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün bölgesinde liderlik yapan kendine yönelik planlanan oyunları bozan bağımsız politikalar üreten, mazlumlara kucak açan ve insanlığın henüz ölmediğini tüm dünyaya haykıran bölgesel bir güç haline gelmiştir. Ülkemizin son yıllardaki istikrarlı büyümesi yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişmeler bölgesinde liderlik yapması bazı güçleri de rahatsız etmektedir. Bu güçler geçmişte tarih sahnesinden silmeye çalıştıkları milletimizi ve ülkemizi bugün de terör örgütlerini kullanarak bölmeye ve parçalamaya çalışarak birlik ve beraberliğimizi hedef almaktadır. Bölücü terör örgütünü yıllarca kimlerin desteklediğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında hangi güçlerin olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Bu emperyalist güçlerin sınırımızın hemen yanında bir terör devleti kurma hayalleri ve planları şanlı ordumuzun Barış Pınarı Harekatıyla boşa çıkmıştır." dedi.

Vali Deniz'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam eden programda askeri bando eşliğinde resmigeçit töreni gerçekleştirildi. Resmi geçit töreninde Manisa'daki devlet ve özel ortaokul ve liseler, spor kulüpleri, askeri birlikler, belediyeler ve STK'lar yer aldı.

Kutlamalara Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özellikle komando birliklerinin geçişi sırasında coşkunun tavan yaptığı kutlamalara vatandaşlar da büyük ilgi gösterirken, kutlamalar gün boyu devam edecek.