Son Dakika Haberleri: En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı
Son Dakika Ekonomi En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı

En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı

2 saat önce

Gayrimenkul ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Çağdaş Holding, perakende ve teknoloji sektöründe de büyümesini sürdürüyor.

En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı, System.String[]

Gayrimenkul ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Çağdaş Holding, perakende ve teknoloji sektöründe de büyümesini sürdürüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:57 
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