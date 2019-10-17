En büyük beyaz eşya mağazası Bodrum’da açıldı
2 saat önce
Gayrimenkul ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Çağdaş Holding, perakende ve teknoloji sektöründe de büyümesini sürdürüyor.
Gayrimenkul ve turizm sektörünün önde gelen markalarından Çağdaş Holding, perakende ve teknoloji sektöründe de büyümesini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:57
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