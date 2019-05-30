'En büyük etken arkadaş ve merak'
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ALMANYA'NIN Hessen eyaletinde uzun yıllar Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olarak çalışan, ancak bu alandaki görevlerinin yanı sıra çok sayıda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ön saflarında yer alan Mehmet Şaşmaz'ın kurucu başkanı olduğu 'Sigarasız Yaşam Derneği', öncelikle...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:23
ALMANYA'NIN Hessen
eyaletinde uzun yıllar Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretmeni olarak çalışan, ancak bu alandaki görevlerinin yanı sıra çok sayıda sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ön saflarında yer alan Mehmet Şaşmaz'ın kurucu başkanı olduğu 'Sigarasız Yaşam Derneği', öncelikle gençlerin sigaraya başlamaması için mücadele ediyor.
'PARA KARŞILIĞI POZ VERİYORLAR'
Sigaraya başlamada en önemli etkenlerin 'merak' ve 'arkadaş' olmasının yanı sıra, çeşitli alanlarda üst düzey mevkilerdeki kişilerin kamuoyu önünde sigara içmeleri olduğunu vurgulayan Şaşmaz, şunları söyledi: "Çeşitli mevkilerdeki saygın değerlerin insanların karşısında sigara tüttürmesi gençleri bu tuzağa düşürmektedir. Örnek sanatçılardan bazılarının para karşılığında sigarayla pozlar verdiklerini halen hatırlıyoruz. Süperligde takım çalıştıran ve elinde sigara paketiyle oyuncuların soyunma odasına giren, elinde sigarayla basına demeç veren, sigaranın markasının görülmesi için çaba gösteren spor adamlarını izliyoruz". Şaşmaz, RTÜK gibi kurumların böyle görüntülerin medya aracılığıyla topluma ulaşmasını engellemesi gerektiğini hatırlattı.DİNEN HARAM Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın sigaranın 'haram' olduğunu açıkladığını hatırlatan Şaşmaz, tüm uyarılara rağmen cami avulularında bile sigara içildiğine dikkat çekti. Son zamanlarda özellikle gençler arasında e-sigara ve nargile bağımlılığının arttığını belirten Şaşmaz, medya aracılığıyla yayınlanan uyarıcı bilgilerin de yeterli olmadığını ileri sürdü. Tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bütün insanlığın zararlı maddelere karşı birlikte hareket edebileceği umudunu yineleyen Şaşmaz, sigarasız bir dünya temennisinde bulundu.
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