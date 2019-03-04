En Büyük Gücümüz Beşeri Sermayemiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Beşeri sermayeyi kalkınmanın parçası yapmak lazım. Bu coğrafyada en büyük gücümüz beşeri sermayemiz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Beşeri sermayeyi kalkınmanın parçası yapmak lazım. Bu coğrafyada en büyük gücümüz beşeri sermayemiz." dedi.



Şahin, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Fakültesinde düzenlenen "Yerel Yöntemler İdaresinde Kadın ve Gençler" konulu söyleşiye katıldı.



Burada konuşan Şahin, bilginin güç olduğunu söyledi.



Amerika gibi bazı büyük devletlerin bilgi ve hukuk gücü sayesinde ayakta durduğunu belirten Şahin, sürdürülebilir kalkınmanın önemine değindi.



Orta Doğu'da yaşanan sıkıntılara değinen Şahin, ülkeler arasında yaşanan enerji, güç yarışlarının bölgedeki barışı geciktirdiğini dile getirdi.



Şahin, haklının güçlü olduğu bir dünya sisteminin kurulması gerektiğine dikkati çekti.



Türkiye'de beşeri sermaye yetiştirme açığı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Gaziantep'teki 2 milyonun yarısı 18 yaş altı. Dokunulduğunda muhteşem zenginlik var. Beşeri sermayeyi kalkınmanın parçası yapmak lazım. Bu coğrafyada en büyük gücümüz beşeri sermayemiz. Dünyada okuyan, uluslararası hukuku olan, yabancı dil bilen hukukçular yetiştirmemiz lazım. Size fırsatlar vermemiz lazım. Bize düşen şey fırsat yaratmak, gençlerin, kadınların eğitimini arttırmak, kadınların üniversiteye gitme oranını, istihdamını arttırmak. Çocuklarımızı dünyanın diline göre yetiştirmekten başka çaremiz yok."



Demokrasi ve kalkınmanın yerelde başladığına dikkati çeken Şahin, kadını, gençleri merkeze alan planlamalar yaparak, kadın, genç, engelli, çocuk dostu kent olabilmek için çalıştıklarını aktardı.



Söyleşiye AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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