Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları Türkiye'ye de yaşatmak istediler ancak Türkiye tüm bunları bertaraf ederek yola devam ediyor. Bizim en büyük gücümüz demokrasimizdir." ifadelerini kullandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Milletvekili Ala, BUÜ, Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesince düzenlenen "Üniversitene Hoşgeldin Şenliği"ne katıldı.

Etkinlikte konuşan Ala, üniversiteleri "düşüncenin her korkudan azat olduğu bir ülke" olarak nitelendirdi.

Ala, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok yerinde yaşanan sıkıntıları Türkiye'ye de yaşatmak istediler ancak Türkiye tüm bunları bertaraf ederek yola devam ediyor. Bizim en büyük gücümüz, demokrasimizdir. Onu geliştirerek yola devam edeceğiz. Düşünceler yarıştırılırsa kavgalar olmaz. Düşünceye saygı duyurulursa gelişme olur. Üniversiteler de bunun en önemli platformlarıdır. Mehter Marşı, ilerlerken etrafı kontrol etmenin, istikrarlı ilerleyişin adıdır. Sonra iki adım daha atar, solu kontrol edersiniz. Aklının bir kısmını kullananlar ise bunu geri adım zannediyorlar. Hayır, sağa sola dönmektir."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da göreve başladığı günden itibaren "Öğrenci Dostu Üniversite" uygulamasını hayata geçirdiklerini ve bu anlamda çok sayıda yeniliğe imza attıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından şenliğe destek veren firma temsilcilerine plaket takdim edildi.