- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı

13.03.2021 12:33

- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı "En Büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle kutlandı.

- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı

ANKARA - "En Büyük Harbiyeli" olarak nitelendirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle kutlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törenin yapıldığı Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'na gelişinde Rektör Erhan Afyoncu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Harbiyelilerden oluşan tören mangasını selamlayan Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile törenin yapılacağı salona geldi. Salon girişinde öğrencileri "Harbiyeliler merhaba" ifadelerini kullanarak selamlayan Bakan Akar ile komutanların yerlerini alması sonrasında tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Gültekin Yaralı, Harbiyelilerin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin birer ferdi olarak bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak ve milletine hizmet amacıyla yetiştirildiğini kaydetti. Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman personele rahmet dileyen Yaralı, Atatürk'ün başarı ve türlü fedakarlıklarla dolu mesleki yolculuğunun 122 yıl önce Kara Harp Okulunda başladığını anımsattı.

Atatürk'ün büyük bir askeri deha olmasında Kara Harp Okulunda aldığı eğitimin büyük katkısı olduğunu anlatan Yaralı, Kara Harp Okulu personeli olarak üzerlerine düşen büyük sorumluluğun farkında olarak görevlerini sürdürdüklerini aktardı.

Geleceğin komutanlarını bilimsel yaklaşımlarla yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Yaralı, "Kara Harp Okulunda eğitim ve öğretimi çağın ihtiyaçlarına uygun olarak bilim, teknoloji ve askerlik sanatı yönünden geliştirilmesi çalışmaları okulumuzda sistemli bir şekilde devam etmekte, Harbiyeliler yeni teknolojiye ayak uyduracak donanım ve nitelikte yetiştirilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Okulun Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 14 askeri sınıfta muvazzaf subay yetiştirmeyi sürdürdüğünü bildiren Yaralı, Harbiyelilere 5 dilde eğitim verildiğini belirtti.

Fiziki gücü, sabır ve metaneti güçlü Harbiyelilerin yetiştirilmesi yönünde de eğitimlerin yapıldığını söyleyen Yaralı, "Kara Harp Okulu kendisini mesleğine adamış, üstlendiği vazifeleri 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getiren, düşünen, okuyan, analiz eden, kendine güvenen ve her şart altında doğru karar verebilen, ciddiyet, samimiyet, diyalog, koordinasyon içinde daima en mükemmelini yapmaya amaçlayan kıtaların ihtiyaç duyduğu subaylık ve liderlik nosyonuna sahip kahraman ve fedakar birer muvazzaf subay yetiştirme gayretini gurur ve heyecanla sürdürmektedir. Bu anlamlı günde başta en büyük Harbiyeli Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, tarih sahnesine çıktığımız ilk zamandan bugüne kadar vatan ve millet uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, onlardan aldığımız emanete sonsuza kadar sahip çıkacağımıza bir kez daha huzurlarınızda söz veriyoruz" diye konuştu.

"1283, içimizde.."

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk'ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283'e geldiğinde tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak "İçimizde" diye bağırdı. Daha sonra Harbiyeliler, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız" ifadesini kullandı.

Yoklama sonrasında, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından "Maziden Atiye Harbiyeli Atatürk" konulu sahne gösterisi sergilendi. Gösteri sırasında, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Tören, Harbiye Marşı'nın okunmasıyla sona ererken, marşa Bakan Akar ve TSK komuta kademesi de eşlik etti.

Tören sonunda konuşan Bakan Akar, Harbiyelileri tebrik ederek korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin eksiksiz ve ilk günkü hassasiyetle uygulanmasının önemine değindi. Bakan Akar, "Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, başta ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleri olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatleri dahil, bunları korumak ve kollamak için onların haklı davalarında yanlarında olmak için Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Afganistan'da, Kosova'da, Azerbaycan'da ve diğer coğrafyalarda yoğun bir mücadele içinde" değerlendirmesinde bulundu.

Mezun olduktan sonra göreve başlayacak Harbiyelilerin söz konusu mücadelelerde önemli görevler üstleneceğini kaydeden Bakan Akar, Harbiyelilerin okulda aldıkları eğitiminden iyi faydalanmalarının ve kendilerini görevlere hazırlamalarının önemli olduğuna işaret ederek, "Ülkemiz, milletimiz, Silahı Kuvvetlerimiz sizlerden görev bekliyor. Bu ciddiyet ve samimiyetle çalışmalarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Akar ve beraberindekiler, tören sonrasında "Atatürk ve Sanat Sergisini" gezerek faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı, Harbiyelilerle sohbet etti.

Törende korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske takan öğrenciler ve davetliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak programı izledi.

- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı
- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı
- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı
- En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Hulusi Akar, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - En Büyük Harbiyeli Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na gelişinin 122. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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