En büyük harcama konut ve kiraya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'in de içinde bulunduğu TR41 bölgesinde yapılan tüketim harcamaları içinde, konut ve kira harcamaları en yüksek tüketim harcamasını payını oluşturdu.



TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. 2018 Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) sonuçlarına göre, Eskişehir'in içinde bulunduğu TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde, yapılan tüketim harcamaları içinde, konut ve kira harcamaları yüzde 23,6 ile en yüksek tüketim harcamasını payını oluşturdu. Bunu, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 8,3 ulaştırma yüzde 17,6 oran ile takip ederken bu üç harcama, toplam harcamaların yüzde 59,5'ini oluşturdu.



Diğer tüketim harcamaları ise; lokanta ve oteller yüzde 7,8 yüzde, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 6,7, giyim ve ayakkabı yüzde 5,4, alkollü içecekler, sigara ve tütün yüzde 4,8, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 4,2, haberleşme yüzde 4, eğlence ve kültür yüzde 3,2, sağlık yüzde 2,2 ve eğitim hizmetleri ise yüzde 2,1 pay ile takip etti. - ESKİŞEHİR