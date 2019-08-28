En büyük havalimanından dünyaya açılıyor

Atatürk Havalimanı'nda önemli işlere imza atan Air Clinic, yeni havalimanıyla hem kapasitesini büyüttü hem de araçlarını daha özellikli hale getirdi. Genel müdür Bozkır, yeni yatırımlar sonrası iki farklı ülkeden teklif aldıklarını açıkladı.