Son Dakika Haberleri: En büyük havalimanından dünyaya açılıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

En büyük havalimanından dünyaya açılıyor

37 dakika önce

Atatürk Havalimanı'nda önemli işlere imza atan Air Clinic, yeni havalimanıyla hem kapasitesini büyüttü hem de araçlarını daha özellikli hale getirdi.

En büyük havalimanından dünyaya açılıyor, System.String[]

Atatürk Havalimanı'nda önemli işlere imza atan Air Clinic, yeni havalimanıyla hem kapasitesini büyüttü hem de araçlarını daha özellikli hale getirdi. Genel müdür Bozkır, yeni yatırımlar sonrası iki farklı ülkeden teklif aldıklarını açıkladı.

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Johnson & Johnson'a 572 milyon dolarlık ceza
Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt Davutoğlu'nun "terör" sözlerine, Hilal Kaplan'dan "Konuşmazsan adam değilsin" yanıtı Gülben Ergen, "Kızların şortları ayıp sınırını aşmış" diyen Ömür Gedik'e sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 08:58:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En büyük havalimanından dünyaya açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]