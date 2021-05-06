En büyük hayalini gerçekleştirip küçük bir sosyal yaşam müzesi kurdu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir insanı yıllardır hayalini kurduğu sosyal yaşam müzesini hayata geçirerek fabrikasının bir bölümünü tamamen antika eşyalara ayırıp adeta küçük bir müze oluşturdu.

Dinar ilçesinde faaliyet gösteren bir meyve suyu fabrikasının sahibi Seydi Üstündağ, yıllardır hayalini kurduğu müze projesini hayata geçirdi. Fabrikasının bir bölümünü tamamen sosyal yaşam müzesi haline getiren Üstündağ, herkesin bu müzeyi görmesini istedi. Üstündağ, "Yeni nesil ilçemizin ve ülkemizin geçmişi ilgili sosyal yaşamını bilmiyor. Dün neleri kullandık tarımda, mutfakta, giyimde, teknolojide, ulaşımda, aydınlanmada, müzikte? Ben bunların bilinmesini istiyorum. Örneğin şu an iletişimde son model cep telefonları kullanıyorlar, bu gün kullandıkları bilgisayarların yerinde neleri kullandık? Bu gün mutfaklarda kullanılan, ısınmada kullanılan araç gereçler nelerdi? Çocuklarımızın, öğrencilerimizin dünü birilerini, dün ile bu günü kıyaslamalarını istiyorum. Bu gün ile gelecek ile arasında beyin jimnastiği yapmasını, hayal kurmasını istiyorum. Büyük hayaller kursunlar, büyük düşünsünler. İşte bu amaçla gelsinler burayı gezsinler, düşünsünler" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR