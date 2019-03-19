Son Dakika Haberleri: En büyük İslami enerji bankası kuruldu

En büyük İslami enerji bankası kuruldu

51 dakika önce

Katarlı özel yatırım şirketi, enerji alanında hizmet verecek dünyanın en büyük İslami enerji bankasının kurulduğunu bildirdi.

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Katarlı özel yatırım şirketi, enerji alanında hizmet verecek dünyanın en büyük İslami enerji bankasının kurulduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:55 

Ekonomi
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