En büyük İslami enerji bankası kuruldu
51 dakika önce
Katarlı özel yatırım şirketi, enerji alanında hizmet verecek dünyanın en büyük İslami enerji bankasının kurulduğunu bildirdi.
Katarlı özel yatırım şirketi, enerji alanında hizmet verecek dünyanın en büyük İslami enerji bankasının kurulduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:55
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