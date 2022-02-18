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EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK - Son Dakika

EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK

18.02.2022 14:22

ANTALYA'da yüzde 50 engelli Funda Karadeniz (50), bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı.

ANTALYA'da yüzde 50 engelli Funda Karadeniz (50), bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çekmeye başladı. 600 liralık engelli maaşıyla geçinmeye çalışan kadının en büyük isteği ise birlikte yaşadığı oğlu Atacan'ı (12) okutabilmek.

Kepez ilçesinde oturan Funda Karadeniz, şiddet gördüğü eşinden ayrılarak oğlu Atacan ile birlikte 2013 yılında Antalya'ya taşındı. Kalacak yeri olmayan kadın oğluyla bir süre sokaklarda yaşamak zorunda kaldı. Bir süre sonra TOKİ Konutları kura çekilişine katılan Karadeniz, buradan bir ev sahibi oldu. Oğluyla bir başına yaşamaya çalışan Karadeniz, bir süre sonra bacaklarındaki menisküs ve diğer rahatsızlıkları dolayısıyla yürümekte güçlük çekmeye başlayınca iş yapamaz hale geldi.

Yapılan kontroller sonucunda Karadeniz'e, ameliyat olması gerektiği söylendi. Yüzde 50 engelli raporu verilen kadına başvurusu sonucunda 600 liralık engelli maaşı bağlandı. Çalışamadığı için oğlu Atacan'ın okul masraflarını karşılamakta zorlanan kadın, evinin aylık 100 liralık taksitlerini de ödeyemez hale geldi. Tüm zorluklara rağmen oğlunun okuması için mücadele eden kadının en büyük destekçisi ise Atacan.

Oğlunun her anında yanında olmaya çalıştığını söyleyen Funda Karadeniz, 'Bacaklarımdaki rahatsızlıktan dolayı yürüyemez oldum. Doktorlar ameliyat olmam gerektiğini, yürümemem ve merdiven çıkmamam gerektiğini söyledi. Zaten merdiven çıkamıyorum. 12 yaşında oğlum var, onu okutmaya çalışıyorum. Evin taksitlerini ödeyemez oldum. Şu an engelli maaşımla geçinmeye çalışıyorum" dedi.

Oğluna destek olamadığı için üzüldüğünü belirten Karadeniz, 'Oğlumun okumasını, iş- güç sahibi olmasını istiyorum. O bana daha çok destek oluyor. Onunla bir başımıza geçinmeye çalışıyorum. O bana bakıyor. Elim ayağım oluyor" diye konuştu.

EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK
EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK
EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK

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Karadeniz, Antalya, Engelli, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EN BÜYÜK İSTEĞİ OĞLU ATACAN'I OKUTABİLMEK - Son Dakika


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