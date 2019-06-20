Son Dakika Haberleri: En büyük katkı okula olacak
Son Dakika Güncel Haber

En büyük katkı okula olacak

1 saat önce

Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını Beyciler Mahallesinde sürdürüyor.

En büyük katkı okula olacak, System.String[]
Düzce Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını Beyciler Mahallesinde sürdürüyor.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen yeni yol açma çalışmaları Beyciler'de bulunan Düzce Güzel Sanatlar Lisesi etrafındaki yolun ana yola bağlantısı için devam ediyor. Ekiplerin kısa sürede bitirmeyi planladığı çalışmalar kapsamında yeni yol 250 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olacak. Yeni yolların şehrin planlı gelişiminde büyük öneme sahip olduğu belirtilen konu hakkındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevcut çalışma planı çerçevesinde yeni yol açma çalışmalarında iki farklı ekibimiz sahada görev yapıyor. İmar müdürlüğü ile eş zamanlı ve iş birliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar ile Beyciler'de bulunan okul ve çevresinde gerek yaya gerekse araç trafiğinin yeterli yoğunlukta olduğunu tespit ettiğimiz noktada alternatif güzergah açıyoruz. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak." - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:22 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar Çalışanlar dikkat! Yıllık iznini kullanamayanların hakları kaybolmuyor Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 19:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En büyük katkı okula olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]