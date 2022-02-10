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En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika

En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı

10.02.2022 15:46
En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı

Bütün dünyada gündem yaratan, bugüne kadarki en büyük operasyonlardan birisi ABD'de gerçekleşti. Evli bir çift, en büyük kripto para operasyonu kapsamında tutuklandı. 2016 yılında kripto para borsası Bitfinex hack'lendiğinde yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde kripto para çalındı. Dünya dün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya kilitlenmiş durumda.

Bu çift, 2016 yılında gerçekleşen Bitfinex'in hacklenmesi sırasında çalınan milyarlarca Bitcoin'i aklamayla suçlanıyor. 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve Razzlekhan adını kullanarak rap yapan eşi Heather 'Reyhan' Morgan, salı günü Manhattan'da kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmak suçlamasıyla cezaevine girdi.

3.6 MİLYAR DOLARLIK PARAYI KURTARDIK

Federal kolluk kuvvetleri yetkilileri, sistemleri yaklaşık 6 yıl önce ihlal edilen bir sanal para borsası olan Bitfinex'in hacklenmesiyle bağlantılı olarak yaklaşık 3.6 milyar dolarlık kripto para birimini kurtardıklarını söyledi. Ayrıca 31 yaşındaki Morgan'ın müziğini internete taşımak için kullandığı birkaç takma isimden biri olan hip-hop dünyasındaki takma adı Razzlekhan'a da dikkat çekildi.

KENDİSİNDEN 'TÜRK MARTHA STEWART' OLARAK BAHSEDİYOR

Kadının kendi web sitesinde, takma adın Cengiz Han'ı ve "pizzazz" kelimesini çağrıştırmak için seçildiği yazıyor. Morgan, rap şarkılarından birinde kendisini "gerçek risk alan biri" olarak tanımlıyor. Ayrıca şarkı sözlerinde kendisinden "Türk Martha Stewart" diye bahsediyor.

Lichtenstein ve Morgan, aşağı Manhattan'daki Wall Street'te yaşadığı, adamın hem Rusya hem de ABD vatandaşı ve bir çevrimiçi pazarlama şirketinin kurucu ortağı olduğu ortaya çıktı. Rapçi ve eski Forbes yazarı olan Morgan, kendisini 'ikna, sosyal mühendislik ve oyun teorisinde uzman' olarak tanımlıyor ve şarkılarından birinde kendisini 'Wall Street'in Timsahı' ilan ediyor. 2019 yılında yayınladığı Versace Bedouin adlı single'ında, "Ben bir rap'çi, bir ekonomist, bir gazeteci, bir yazar, bir CEO ve bir kirli, kirli, kirli bir pislik..." diyerek rap yapıyordu.

RAP VESOKAK MODASINDAN HOŞLANIYOR

Forbes'ta yayınlanan biyografisinde, "Dolandırıcılık ve siber suçla mücadele etmenin daha iyi yollarını düşünmek için karaborsalarda tersine mühendislik yapmadığı zamanlarda, rap yapmaktan ve sokak modası tasarlamaktan hoşlanıyor" ifadeleri kullanılıyor. Ağustos 2016'daki Bitfinex saldırısı, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto soygunlarından biriydi. Daha da açık olmak gerekirse, vurgun o kadar büyüktü ki, hırsızlık haberleri o sırada Bitcoin'in değerinden yüzde 20 düştü.

Lichtenstein ve Morgan, doğrudan hack'i gerçekleştirmekle değil, çalınan fonları almak ve aklamakla suçlanıyor. Dava, Washington DC'deki federal bir mahkemede açıldı. Ceza davasında çifti kimin temsil edeceği ve onlar adına konuşacak bir avukatları olup olmadığı henüz belli değil. Dünya medyasında çıkan haberlere göre iki vurguncu, Manhattan'daki federal mahkemeye salı günü saat 3 sularında çıkarılacaktı.

Çift, bir bilgisayar korsanının Bitfinex'e saldırması ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasının ardından çalınan 119 bin 754 bitcoin'i aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, o zamanki işlemlerin Bitcoin cinsinden 71 milyon dolar değerinde olduğunu, ancak para biriminin değerindeki artışla birlikte şimdi 4,5 milyar doları aştığını açıkladı.

BİTCOİN'İN HARELETİNİ İZLEYEBİLDİLER

ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Matthew Graves yaptığı açıklamada, "Şikayette de belirtildiği gibi, FBI ve federal savcılar bu hack'ten Bitcoin'in hareketini izleyebildi" ifadelerini kullandı. Başsavcı Graves paranın, bir dizi suçla bağlantılı büyük bir darknet borsasından ve ayrıca çocuk istismarı materyalleriyle bağlantılı kripto para birimi adreslerinden geçtiğini de sözlerine ekledi. Lichtenstein ve Morgan, kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak için komplo kurmakla suçlanıyor.

Savcılar tarafından açıklamada, yasa dışı gelirlerin altından ve değiştirilemez tokenlerden '500 dolara Walmart hediye kartı satın almak gibi kesinlikle sıradan şeylere' kadar çeşitli şekillerde harcandığı aktarıldı. Bitfinex yaptığı açıklamada, 'çalınan bitcoin'in iadesi için haklarını belirlemek' adına Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışmakta olduğunu söyledi. Şirket, "Soruşturma başladığından beri Adalet Bakanlığı ile kapsamlı bir iş birliği içindeyiz ve bunu sürdüreceğiz" dedi.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, bundan yaklaşık 4 ay önce departmanın kara para aklama ve siber güvenlik uzmanlarının bir karışımından oluşan yeni bir Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi kurduğunu açıklamıştı. DarkSide adlı bir siber saldırı çetesi de Colonial Doğal Gaz Boru hattını kilitlemiş, milyonlarca dolar değerinde bitcoin talep etmişti.

ABD Adalet Bakanlığı ise, ödenen Bitcoin'lerin izini bulduğunu açıklamıştı. Adalet Bakanlığı daha sonra Colonial'ın bilgisayar korsanlarına ödediği 2.3 milyon dolarlık kripto para fidyesini geri almıştı. Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco yaptığı açıklamada, "Yaptığımız tutuklamalar ve başarıya ulaşan operasyonumuz, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor" dedi.

Monaco "Sanıklar dijital anonimliği korumak için nafile bir çabayla, kripto para birimi işlemleri labirenti aracılığıyla çalınan fonları akladılar. Emniyet teşkilatının titiz çalışması sayesinde, hangi şekilde olursa olsun parayı takip edebileceğimizi ve izleyebileceğimizi bir kez daha gösterdik." ifadelerini kullandı.

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Bitcoin, ABD, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Finans En büyük kripto soygununda Türk detayı! Reyhan Morgan ABD'yi ayağa kaldırdı - Son Dakika


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