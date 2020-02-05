En büyük nüfus artışı Yunusemre'de - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı nüfus sonuçlarına göre, Manisa'da en fazla artış olan ilçe Yunusemre oldu. Sonuçları değerlendiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Sanayisi, tarımı ve turizmi ile hızla yükselen nüfusa sahip olan Yunusemre ilçemizin belediye başkanı olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız" dedi.



TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Bu verilere göre Manisa'nın nüfusu 1 milyon 440 bin 611 olarak açıklandı. Bir önceki yıla göre ilin nüfusu 10 bin 968 kişi arttı. Manisa'nın en büyük ilçesi olan Yunusemre'de ise geçen yıl 239 bin 324 olan nüfus 7 bin 116 artarak 246 bin 440'a yükseldi. Açıklanan verilere göre ilçe nüfusunun 125 bin 334'ü erkek, 121 bin 106'sı kadınlardan oluşuyor. İlçe nüfusunun her yıl arttığına vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçenin geleceğini hazırlamak için var güçleri ile çalıştıklarını kaydetti. Başkan Çerçi, "TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. İlçemizin nüfusu bir önceki yıla göre 7 bin 116 artarak 246 bin 440 oldu. Manisa'mızın nüfusu bir önceki yıla göre 10 bin 968 kişi artmış, bu artışın 7 bin 116'sı ilçemize ait. Sanayisi, tarımı ve turizmi ile hızla yükselen nüfusa sahip olan Yunusemre ilçemizin belediye başkanı olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşlarımızın huzuru ve güveni için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir vatandaşımızın geleceğe güven ile bakabilmesi, çocuklarımıza daha güzel bir Yunusemre bırakabilmek amacıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. - MANİSA