En büyük pay istihdamda hizmetin, ciroda ticaretin - Son Dakika

En büyük pay istihdamda hizmetin, ciroda ticaretin

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü alırken, ciroda en büyük pay ticaret sektörünün oldu.

En büyük pay istihdamda hizmetin, ciroda ticaretin, System.String[]

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü alırken, ciroda en büyük pay ticaret sektörünün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında faal olan girişimlerin  yüzde 43.9'u hizmet sektöründe, yüzde 36.2'si de ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38.9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28.1 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43.8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16.2 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33.3 oldu.Üretim değeri;imalatta 2 trilyon 365 milyar 543 milyon 881 bin 413 lira, ticarette 611 milyar 961 milyon 684 bin 905 lira, inşaatta 553 milyar 198 milyon 413 bin 192 lira, ulaştırma ve depolamada 452 milyar 446 milyon 562 bin 688 lira,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350 milyar 964 milyon 185 bin 644 lira olarak gerçekleşti.Ciro payının;yüzde 35.5'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 25'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19.8'ini 10-49 büyüklük grubu,yüzde 19.7'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise;yüzde 37.6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26.3'ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 19.5'ini 10-49 büyüklük grubu,yüzde 16.6'sını 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56.9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52'sini, cironun  yüzde 38.5'ini oluşturdu.Aktif girişim sayısı 3 228 421 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında;ciro 8 trilyon 940 milyar 593 milyon 564 bin 475 lira,üretim değeri 5 trilyon 305 milyar 520 milyon 846 bin 520 lira,faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 385 milyar 881 milyon 44 bin 710 lira olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 7 trilyon 848 milyar 823 milyon 359 bin 37 lira oldu. İstihdamda ise 15 milyon 656 bin 571 kişi olarak gerçekleşti. (Grafik)


Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi En büyük pay istihdamda hizmetin, ciroda ticaretin - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Ailesiyle tartışan genç, elindeki cam parçasıyla kendine zarar vermeye çalıştı Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından zorla indirip turistleri aldı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı Başına çocuk düşünce neye uğradığını şaşırdı! Ağızları açık bırakan an kamerada 'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu "Gülen Kadın" olarak anılan Leyla Günay, eğitici ve eğlenceli videolarla ailelerin gönlünde taht kurdu Çocuklarının gözü önünde karısını öldüresiye darp edip pencereden atmaya kalktı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Nwakaeme, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi: Trabzonspor'dan ayrılmayı düşünmüyorum İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti         
13:52
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı         
13:02
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor         
12:54
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
El freni inik unutulan araç denize uçtu El freni inik unutulan araç denize uçtu         
12:36
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu TOKİ, 117 bin TL'den başlayan fiyatlarla 11 şehirde 559 konutu kurasız olarak satışa sundu         
11:50
Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti Anne, uyuşturucu şüphelisi kızına gözyaşlarıyla veda etti         
11:37
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu Ağustos ayında açlık sınırı 2.384 lira, yoksulluk sınırı ise 7.764 lira oldu         
11:19
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı         
11:11
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak         
10:13
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı         
09:35
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı         
09:32
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı         
22:35
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi         
19:08
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi         
18:55
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 16:32:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En büyük pay istihdamda hizmetin, ciroda ticaretin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei