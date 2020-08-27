En büyük pay istihdamda hizmetin, ciroda ticaretin

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü alırken, ciroda en büyük pay ticaret sektörünün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43.9'u hizmet sektöründe, yüzde 36.2'si de ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38.9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28.1 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43.8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16.2 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33.3 oldu.Üretim değeri;imalatta 2 trilyon 365 milyar 543 milyon 881 bin 413 lira, ticarette 611 milyar 961 milyon 684 bin 905 lira, inşaatta 553 milyar 198 milyon 413 bin 192 lira, ulaştırma ve depolamada 452 milyar 446 milyon 562 bin 688 lira,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350 milyar 964 milyon 185 bin 644 lira olarak gerçekleşti.Ciro payının;yüzde 35.5'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 25'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19.8'ini 10-49 büyüklük grubu,yüzde 19.7'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise;yüzde 37.6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26.3'ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 19.5'ini 10-49 büyüklük grubu,yüzde 16.6'sını 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56.9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52'sini, cironun yüzde 38.5'ini oluşturdu.Aktif girişim sayısı 3 228 421 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında;ciro 8 trilyon 940 milyar 593 milyon 564 bin 475 lira,üretim değeri 5 trilyon 305 milyar 520 milyon 846 bin 520 lira,faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 385 milyar 881 milyon 44 bin 710 lira olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 7 trilyon 848 milyar 823 milyon 359 bin 37 lira oldu. İstihdamda ise 15 milyon 656 bin 571 kişi olarak gerçekleşti. (Grafik)