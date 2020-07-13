En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesinde Antalya'dan 5 Firma - Son Dakika

En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesinde Antalya'dan 5 Firma

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından yayımlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Raporunda Antalya'nın 5 firma ile yer aldığını bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından yayımlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 Raporunda Antalya'nın 5 firma ile yer aldığını bildirdi. Başkan Çetin, en büyükler listesine girme başarısını gösteren AGT, Adopen, Ankutsan, Yörükoğlu ve Eti Elektrometalurji firmalarını tebrik etti.

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İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından her yıl geleneksel olarak yayımlanan ISO 500 araştırmalarının Türkiye Sanayi Sektörü'nün gelişimini görebilmek adına son derece faydalı veriler sunduğunu söyleyen Başkan Çetin son olarak açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019 raporuna göre Antalya'dan 5 değerli firmanın en büyükler listesine girdiğini söyledi.


Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti: " Genel sıralamada AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2018 yılında 182. sırada iken 2019 yılında 198., Adopen Plastik ve İnşaat San. A.Ş 2018 yılında 239. sırada iken 2019 yılında 318., ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 2018 yılında 385. sırada iken 2019 yılında 330., Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. A.Ş. 2018 yılında 480. sırada iken 2019 yılında 417. sırada ve Eti Elektrometalurji A.Ş 2018 yılında 407. sırada iken 2019 yılında 496. sırada yer almışlardır. Başka bir ifadeyle 2 firmamızın sıralamadaki yeri yükselirken 3 tanesinin de gerilediğini görüyoruz. 2018 yılında ilk 500 listesindeki 6 olan firma sayımız bu yıl 5'e düşmüş durumdadır. 2018 yılında ilk 500 içerisinde Isparta ve Bucak'tan birer temsilcimiz de yer alıyordu. Ancak 2019'da yerlerini koruyamadıklarını görüyoruz.. Üretimden satış rakamlarına baktığımızda 2019 yılında AGT firmasının 1.126.204.848 TL, Adopen Plastik firmasının 748.514.895 TL, ANKUTSAN firmasının 725.745.843 TL, Yörükoğlu firmasının 585.879.767 TL, ve Eti Elektrometalurji firmasının 487.803.707 TL üretimden satış elde ettiği görülmüştür. Nominal değer olarak 3 firmamızda satış rakamında artış, 2 firmamızda ise azalış gerçekleştiğini görüyoruz.


İSO verilerinin tamamına baktığımızda İSO 500 de yer alan firmaların finansman giderlerinde azalma olduğunu, ancak borç/öz kaynak oranının artma trendini sürdürdüğünü görüyoruz. Buna karşılık halka açık şirket sayısı 66'ya düşmüş olması, büyük şirketlerimizin sermaye piyasasından doğrudan finansman sağlama konusunda geri kaldıklarına işaret etmektedir. "


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgede büyük sanayi işletmelerinin gelişmesine, sanayi katma değerinin artmasına önem verdiklerini hatırlatan Başkan Çetin, büyük şirketleri daha güçlü tedarik, lojistik, bilişim sistem altyapılarıyla, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 vizyonu ile desteklemeye çalıştıklarının altını çizdi. ATSO bünyesindeki İnovasyon Merkeziyle, dijitalleşme eğitimleri ve projelerle bölgedeki inovasyon ekosistemine katkı koymayı sürdürdüklerinin kaydeden Çetin şöyle devam etti: " Endüstri 4.0 esaslarına göre faaliyete geçecek Korkuteli Mermer OSB Projemiz ise Bölgemizin önemli kaynağı olan mermer üretim ve ihracatında katma değer artışını sağlamayı hedeflemektedir.Antalya'nın girişimcilerinin ve sanayicilerinin dijitalleşme, inovasyon ve ihracat performanslarının daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. Bu inançla Antalya'mızın güçlü yönünü ortaya çıkartan, Odamız üyesi AGT, Adopen, ANKUTSAN, Yörükoğlu ve Eti Elektrometalurji firmalarının başarılarının devamını dileyerek kendilerini tebrik ediyor, önümüzdeki yıllarda Antalya'dan daha çok firmanın "en büyükler" listesinde yer almasını diliyorum." - ANTALYA

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesinde Antalya'dan 5 Firma - Son Dakika Ekonomi
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