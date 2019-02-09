En Büyük Sermayemiz, Birliğimiz

Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar 17 ilçede de yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun programına rağmen sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine katılmayı da ihmal etmiyor. Bursa Kütahyalılar Derneği'nin her hafta geleneksel olarak düzenlendiği yaren gezek programına konuk olan Başkan Aktaş, Kütahyalıların Osmanlı'yı doğuran Hayme Ana'nın torunları olduğunu hatırlattı. Bunun herkese nasip olmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Dolayısıyla ha İnegöl, ha Bursa, ha Kütahya. Aynı coğrafyada yaşayanlar olarak, aynı adet ve geleneklerin yaşandığı, gezek kültürüyle türkülerin söylendiği, anıların tazelendiği bu ortamda bulunmak bizi mutlu etti" diye konuştu.

Birlik mesajı

Bursa'nın renkli bir çiçek bahçesi olduğunu ve herkesin kendi kültürünü yaşatması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Amacımız şu, herkes yöresinin müziğini sevsin, folklorunu, yemeğini, kültürünü sevsin, sahip çıksın. Ancak bu kesinlikle ayrışmamıza vesile olmasın. Bursa'da her türlü renk var. Çanakkale'ye gidenler mezar taşlarını görmüştür. Farklı farklı yörelerden insanlar. Onların tek derdi ve heyecanı vardı. Ülkemizin bağımsızlığı, bacımızın eşimizin namusu, bayrağımız, ezanımız, Kuran'ımız. Bunun için canlarını seve sever verdiler. Bu nedenle biz de birlik ve beraberliğimize sarılalım. Burada son 15 ayda Bursa'da neler yaptığımızı, bundan sonraki projelerimizi saatlerce anlatabilirim. Ama sadece şunu söyleyelim, ben proje adamıyım. İşimi aşkla heyecanla yapıyorum. İşini aşkla yapanın aşamayacağı sıkıntı yoktur" dedi.

Kütahyalılar Dernek Başkanı Beyhan Gündüz de bugüne kadar dernek faaliyetlerinde kendilerini hiç yalnız bırakmayan Başkan Aktaş'a teşekkür etti.