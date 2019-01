En Büyük Sermayemiz Eğitim

FRANKFURT Başkonsolosluğu himayesinde faaliyet gösteren Türk Alman Eğitim Platformu, University of Applied Sciences Frankfurt 'ta (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) '3. Meslek ve Eğitim Fuarı' düzenledi. Fuara, sivil toplum kuruluşları, öğrenci dernekleri, bankalar, bilişim, sigorta, emlak ve inşaat şirketleri ile THY ve cezaevleri gibi Türk-Alman kurumları destek verdi. Fuara katılan veli ve öğrenciler, katılımcı kuruluş ve şirketlerden meslek eğitimi konusunda bilgi aldı. Öğrenciler, atölyelerde de başvuru tekniklerini öğrenme imkanı buldular.KÜLTÜRÜMÜZ, ÖNEMLİ BİR ARTI DEĞEREğitimin, toplumun bugünü ve geleceğini belirleyen unsurların başında geldiğini belirten Başkonsolos Burak Karartı, şöyle konuştu: "Gençler, istekleri ve yetenekleri doğrultusunda iyi bir eğitim alarak içinde yaşadıkları toplumda sorumluluk sahibi, özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetişmeli. Kimliklerin ayrılmaz parçası olan kendi kültürlerini bir artı değer olarak sosyal ve mesleki yaşamlarına yansıtmalılar. Bir insanın hayat boyu en büyük sermayesinin eğitim olduğuna ve bu sermayeyi ne kadar çoğaltırsak, hayattaki başarımızın o kadar artacağına inanıyorum. Gençlerimizin yarınlarını belirlerken bunu aklımızdan çıkarmayalım. Ailelerimizin de çocuklarımızı ve gençlerimizi en güçlü şekilde desteklemekleri gerektiğinin altını çiziyorum."TÜRKÇE MÜFREDATA ALINMALIFrankfurt Eğitim Ataşesi Bora Başaran ise birbirini dışlamanın, antisemitizmin, İslam ve yabancı düşmanlığının kimseye bir şey kazandırmadığını söyledi. Türk toplumunun, Türkçe'nin notları etkileyen ders olarak müfredata alınmasını beklediğini belirten Bora Başaran, " Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkileri iyileştirmek durumundayız. Her şeyden önemlisi de çocuklarımızdır. Çocuklarımızın başarısı için de en iyi ortamı oluşturmak zorundayız" dedi.'HOŞGÖRÜLÜYÜM DİYEN BİLE...'University of Applied Sciences Frankfurt Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Achim Morkrammer de farklı kültürler arasında köprü kurmak zorunda olduklarını söyledi. Prof. Dr. Morkrammer, "Politika ve medyanın etkisiyle ikili ilişkilerde önyargılar hakim. Eğitimli insanlar bile, birbirini bu yönde algılıyor. 'Ben hoşgörülüyüm' diyenler, olması gerekeni karışısındakinden bekliyor. Birbirimizden öğrenmeye hazır olmalıyız. Haksızlıklara karşı mücadele etmek, buna en iyi örnek olarak da eğitim konusunu göstermek istiyoruz" diye konuştu.ÖĞRENCİLER BİLGİ ALDIFuara destek veren şirket ve kuruluşlar standlarında, iş olanakları ve meslek eğitimi konusunda bilgi verdi. Crytek bilişim şirketi yetkilileri Mehmet Yerli ve Turgut Özbayram, bilgisayar ile uğraşan gençlere, program ve oyun yazılımlarıyla ilgilenmelerini tavsiye etti. Uzmanlar, bilişim yazılımlarının geleceği belirleyeceğine dikkati çektiler. Hessen Cezaevleri Müdürlüğü görevlisi Jörg Weber de gençlerin gardiyan olarak eğitim alabileceklerini, yüksek okula gitmek isteyenlerin de cezaevlerinin yönetiminde iş bulabileceklerini söyledi. Delta inşaat yöneticisi Hasan Öztürk ise şirketini sağlıklı şekilde büyütmek için ustaların yanına çırak alıp yetiştirmek istediğini belirtti. Öztürk, inşaat sektöründe kalifiye personele her zaman iş olanakları bulunuduğuna da dikkati çekti.