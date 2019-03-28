Son Dakika Haberleri: En büyük şikayet konusu tele pazarlama

En büyük şikayet konusu tele pazarlama

1 saat önce

Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018'dan bu yana yürürlükte.

En büyük şikayet konusu tele pazarlama, System.String[]
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018'dan bu yana yürürlükte. ESET'in edindiği bilgiye göre 8 aylık süreçte Avrupa çapında 95 binden fazla şikayet bildirildi. En büyük şikayet konusu ise telefon üzerinden yapılan pazarlama faaliyetleri oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:32 

Ekonomi
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