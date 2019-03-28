En büyük şikayet konusu tele pazarlama
1 saat önce
Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018'dan bu yana yürürlükte.
Avrupa
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 25 Mayıs 2018'dan bu yana yürürlükte. ESET'in edindiği bilgiye göre 8 aylık süreçte Avrupa çapında 95 binden fazla şikayet bildirildi. En büyük şikayet konusu ise telefon üzerinden yapılan pazarlama faaliyetleri oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:32
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