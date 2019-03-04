En Büyük Silahımız Birliktir"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hainler harıl harıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altını oymak, ülkenin bütünlüğünü bozmak, milleti birbirine düşürmek için çalışmaya devam ediyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hainler harıl harıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altını oymak, ülkenin bütünlüğünü bozmak, milleti birbirine düşürmek için çalışmaya devam ediyor. Onun için bizim hainlere karşı en büyük silahımız birliktir." dedi.



Destici, partisinin Elbistan Belediye Başkan adayı İbrahim Alagöz'ün Karaoğlanoğlu Meydanı'ndaki seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, siyasetteki tek gayelerinin Allah'ın rızasını kazanmak ve bu güzel millete hizmet etmek olduğunu söyledi.



Tarımın ve Elbistan Ovası'nın önemine dikkati çeken Destici, tanzim satış yerlerinin geçici olarak birtakım çözümler üretebileceğini ancak kalıcı ve köklü çözüm getirmeyeceğini, kalıcı çözümün çiftçiyi desteklemek olduğunu ifade etti.



Destici, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Devletimizin bekasını ilgilendiren, ülkemizin bütünlüğünü bozabilecek, milletin istiklaline ve istikbaline kastetmiş bölücüler, hainler, emperyalistler ve siyonistler durmuyor. Hainler harıl harıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin altını oymak, ülkenin bütünlüğünü bozmak, milleti birbirine düşürmek için çalışmaya devam ediyor. Onun için bizim buna karşı en büyük silahımız birliktir. Onun için bunu kimsenin bozmasına Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz."



Türkiye'nin 35 yıldır PKK terörüyle mücadele ettiğini anlatan Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu "Ülke içindeki terörist sayısı 700'ün altına düştü" şeklindeki açıklamasından dolayı tebrik etti.



Destici, bunun çok büyük bir başarı olduğunu belirterek, Bakan Soylu'nun şahsında bütün güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Ülke içinde ve dışında terörün tüm unsurlarına karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine muzafferiyet dileyen Destici, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı gazilere de acil şifa dileklerini iletti.



"Özümüz millet, sözümüz hizmet"



Destici, Türkiye'nin ciddi, ülkenin meselelerine kafa yoran kadrolara ihtiyacı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu kadrolar Büyük Birlik Partisinde var. 26 yıllık tecrübe var. 26 yıllık ehliyetli ve liyakatli kadrolar artık memlekete hizmet için sizden yetki istiyor. Verin yetkiyi, sizinle birlikte yönetelim. Biz Büyük Birlik Partililer olarak, Alperenler olarak 'Özümüz millet, sözümüz hizmet' diyoruz. Biz Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olarak haykırıyoruz ki 'Cumhurdur bizim mayamız, millete hizmettir gayemiz' diyoruz. Milletimizin hizmetkarı olmaya hazırız. Sizden tek istediğimiz yetkidir."



Konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışını yapan Destici, Elbistan Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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