Son Dakika Haberleri: En Büyük Yatırımı Gençlere Yapıyoruz"

En Büyük Yatırımı Gençlere Yapıyoruz"

1 saat önce

MUĞLA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkenin geleceği olan gençlere sahip çıktıklarını belirterek "En büyük yatırımı gençlere yapıyoruz.

En Büyük Yatırımı Gençlere Yapıyoruz
MUĞLA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ülkenin geleceği olan gençlere sahip çıktıklarını belirterek "En büyük yatırımı gençlere yapıyoruz." dedi.

Selçuk, AK Parti'nin Muğla mitinginde, Muğla'nın eğitimde gerekli payı alması için çalıştıklarını söyledi.


Muğla'da bulunmaktan mutlu olduklarını, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek beklediklerini dile getiren Selçuk, "Ülkenin geleceği olan gençlere sahip çıkıyoruz. En büyük yatırımı gençlere yapıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise Muğla'nın 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazan "gazi" bir şehir olduğunu bildirdi. Muğla'nın kaderini 31 Mart'ta değiştirmek istediklerini vurgulayan Kandemir, vatandaşlardan kendilerini desteklemelerini istedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise Muğla'nın 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktığını kaydetti.

Muğla'yı 20 yıldır yönetenlerin kenti çöp yığınlarından, çöp yangınlarından, pahalı su paralarından kurtaramadığını anlatan Mete, "Muğla'nın kaderini bu dönem değiştirmek istiyoruz. Turizmin, tarımın, sporun başkenti Muğla'yı dünya markası yapmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, AK Parti, Muğla, Politika
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