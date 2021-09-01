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En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı - Son Dakika

En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı

01.09.2021 16:20

Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı projesi yaklaşık 10 milyar lira maliyetle yapıldı. Açılışına az bir süre kalan hızlı tren hattı, iki kent arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

Yaklaşık 10 milyar lira maliyeti ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımlarından birisi olan Sivas- Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında çalışmaların büyük kısmının tamamlandığı Sivas- Balışeyh arasında test sürüşleri tamamlanmıştı. 393 kilo metre uzunluğundaki dev proje de, çalışmaların tamamlandığı bölümde önümüzdeki günlerde seferlerin başlaması planlanıyor.

VALİ VE BAŞKAN SON HAZIRLIKLARI İNCELEDİ

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının Sivas Garını ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde incelediler. Yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldılar.

Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı açılışa hazırlanıyor! 12 saatlik yol 2 saate düşecek

12 SAATLİK YOL 2 SAATE DÜŞECEK

Proje güzergahında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas'ta olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. Ayrıca projede; 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez yer alıyor. Çalışmalar sırasında; 108 milyon m3 kazı, 29 milyon m3 dolgu yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Sivas ile Ankara arasındaki raylı sistem ile ulaşım süresi 12 saatten 2 saate düşecek.

En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı
En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı

Cumhuriyet, Ankara, Sivas, Yht, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En büyük yatırımlardan biri olacak Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasına günler kaldı - Son Dakika Ekonomi


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