En centilmen Fenerbahçe

Adil DEMİRÇUBUK - Sarı lacivertli takım, geride kalan 10 maçta toplam 11 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart cezası almadı. En az kart gören takım sıralamasında en yakın rakiplerine büyük fark atan Fenerbahçe'yi, 21'er sarı kartla puan tablosunun sürpriz lideri Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor takip ediyor. Çaykur Rizespor da 22 sarı kartla dördüncü sırada.



Sarı kartın lideri Beşiktaş



Süper Lig'de en çok sarı ve kırmızı kart gören takımlar listesinde ilk sırayı İstikbal Mobilya Kayserispor alıyor. 'Centilmenlik Ligi'nde son sırada yer alan sarı kırmızılılar 19 sarı, 5 kırmızı kart gördü.



Kayserispor'un ardından Süper Lig'in en çok kart gören takımları; Gençlerbirliği (23 sarı, 4 kırmızı), Gaziantep FK (24 sarı, 3 kırmızı), Galatasaray (25 sarı, 3 kırmızı).



Süper Lig'in en çok sarı kart gören ekibi ise Beşiktaş. Bugüne dek toplam 31 kez sarı kartla cezalandırılan siyah beyazlı futbolcular, 2 kez de kırmızı kart cezası aldı.