En çevreci Formula 1 aracı yarışlar için hazır - Son Dakika

En çevreci Formula 1 aracı yarışlar için hazır

En çevreci Formula 1 aracı Bahçelievler'de

İSTANBUL - 9 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışları öncesi Bahçelievler Belediyesi'nin yol kenarındaki bir bölgeye yaptığı ağaçtan Forumla 1 aracı görenlerin dikkatini çekiyor.

9 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye dönen Formula 1 yarışları heyecanı özellikle İstanbul'da yaşanıyor. Bahçelievler Belediyesinin metal bir iskeletin üzerine yerleştirilen sarmaşıklardan Formula 1 aracı yarın ki yarışlar için hazırlandı. Yaklaşık 15 yıldır yerinde duran araç Bahçelievler Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanan araç görenlerin dikkatini çekerken, sosyal medyaya da büyük ilgi gördü.

"Yarın ki yarışlarda biz de varız"

Formula 1 aracının bakımlarını yapıp yarın ki yarışa hazırladıklarını dile getiren Bahçelievler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Murat Kurubaş, "Bahçelievler Belediyesi'nin yapmış olduğu Formula 1 aracıdır. Yarın ki yarış öncesi bizde ekip arkadaşlarımızla aracımızı hazır hale getirdik. Yarın ki yarışlarda biz de varız. Buraya geldik aracımızın bakımını genel olarak yaptık, sağını ve solunu toparlayıp tamamen yarışa hazır hale getirdik. Uzayan otlarını çıkmış dallarını toparladık. Nasip kısmet olursa yarın ki yarışta bizde varız " şeklinde konuştu.

"Buradaki bitki çok anlamlı"

Yıllarca Formula 1 aracının önünden geçmesine rağmen fark etmediğini söyleyen Barış Ulusinan, "Yıllarca buradan geçiyordum ama hiç farkında değildim. Yarın Formula 1 varmış herhalde onu da sizden duyuyorum. İnşallah güzel bir yarış olacak. Bu bitki de bence çok güzel gözüküyor anlamlı bir şey olmuş. Yanından hızlıca geçerken bir şey anlaşılmıyor ama durup bakıldığı zaman anlaşılıyor. Çok güzel olmuş" dedi.

"Her gördüğümüzde takdir ediyoruz"

Formula 1 aracının güzel bir çalışma olduğunu belirten Musa Şen, "Yarışların tekrar Türkiye'ye dönmesi heyecan verici biz gençler adına. Burada Bahçelievler Belediyesi'nin bir çalışması var, biz de yıllardır burada oturuyoruz, yani bu sembol anlamında çok güzel bir şey zaten şekil olarakta çok güzel olmuş. Çok beğeniyoruz ve her geçtiğimizde takdir ederek geçiyoruz buradan. Güzel bir çalışma. Kesinlikle beğeniyorum hem bir erkek olarak hem genç olarak hem de malum yarışlar bu hafta sonu burada o anlamdaysa gayet beğenilecek bir çalışma emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.