En çevreci üniversite ASÜ'ye yenilenebilir enerji desteği - Son Dakika
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En çevreci üniversite ASÜ'ye yenilenebilir enerji desteği

6 saat önce

2019 yılında GreenMetric tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en çevreci dördüncü kamu üniversitesi seçilen Aksaray Üniversitesi (ASÜ), şimdi de yenilenebilir enerji yatırımları konusunda desteklenecek üniversiteler arasına girdi.

En çevreci üniversite ASÜ'ye yenilenebilir enerji desteği, System.String[]

2019 yılında GreenMetric tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'nin en çevreci dördüncü kamu üniversitesi seçilen Aksaray Üniversitesi (ASÜ), şimdi de yenilenebilir enerji yatırımları konusunda desteklenecek üniversiteler arasına girdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB fonlarıyla finanse ettiği kısa adı YEVDES olan "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi" başvuru sonuçları açıklandı. Projeye hem yenilenebilir enerji, hem de enerji verimliliği alanlarında müracaatta bulunan ASÜ'nün her iki başvurusu da kabul edildi. Yenilenebilir enerji uygulamaları kapsamında ASÜ'de Rektörlük binasının çatısının güneş panelleriyle donatılması ve binanın enerji ihtiyacının tamamının veya büyük kısmının güneşten elde edilecek enerji ile karşılanması planlanıyor. Enerji verimliliği alanında planlanan çalışmalar ise eğitim ve yurtdışı uygulamalarına ilişkin etüt ve mühendislik uygulamalarının yerinde görülmesini kapsıyor. YEVDES'e 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere toplam 207 kurum başvuruda bulundu. ASÜ, başvurusu kabul edilen 40 üniversite içerisinde yer aldı.


2019'da en çevreci kamu üniversiteleri içerisinde dördüncü sırada yer aldıklarını anımsatan Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, bu başarıyı çevreci diğer uygulamalarla daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Projenin uygulama ve eğitimin ötesinde, ASÜ'ye önemli bir deneyim ve birikim kazandıracağını da vurgulayan Şahin, "Bu projeden elde edilecek somut çıktılar, Üniversitemizin uzun dönem gelecek vizyonu açısından çok değerli olacak. Biz, samimi şekilde çalışıyoruz. Projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Proje kapsamında destek alamaya hak kazanan kurumlar, mevcut enerji yönetim uygulamaları, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki proje deneyimleri, operasyonel ve finansal kapasite, enerji tasarrufu potansiyeli, enerji yoğunluğu ve bölgesel dağılım gibi çeşitli kriterlere göre puanlanarak belirlendi. - AKSARAY

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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