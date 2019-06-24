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En çevreci yıkım sona erdi

49 dakika önce

Gaziantep'te yapılması planlanan Millet Bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları kapsamında 4 katlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımı da tamamlandı.

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Gaziantep'te yapılması planlanan Millet Bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları kapsamında 4 katlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasının yıkımı da tamamlandı. Yıkım çalışmaları esnasında çevredeki hiçbir ağaca zarar verilmemesi ise takdir topladı.

Gaziantep'te yapımı planlanan 70 dönümlük Millet Bahçesi alanındaki yıkım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 1992 yılında hizmete giren 4 katlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası da yıkıldı. Yıkımı tamamlanan binanın çevresindeki ağaçlar ile yeşil alanlara hiçbir zarar verilmemesi ise vatandaşların takdirini topladı.

Yıkım çalışmaları esnasında ve sonrasında hiçbir ağaca zarar verilmemesinin çok önemli olduğunu söyleyen çevre sakinlerinden Mustafa Kaymaz isimli vatandaş, "Burada çok güzel bir yıkım yapılmış. Yani hiçbir ağaç kesilmeden, zarar verilmeden bir yıkım yapılmış. Bir ağaç kolay yetişmiyor, bir ağacın yetişmesi için uzun yıllar gerekiyor. O yüzden bu ağaçlara dokunulmaması çok hoş bir davranış" diye konuştu. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:14 Kaynak: İHA
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