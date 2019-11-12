Son Dakika Haberleri: En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel...
Son Dakika Güncel En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel... - Son Dakika

En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel...

7 saat önce

En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün olduğu Guinness yetkilisi tarafından onaylandı.

En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel..., System.String[]

En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün olduğu Guinness yetkilisi tarafından onaylandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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