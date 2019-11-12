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En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel...
7 saat önce
En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün olduğu Guinness yetkilisi tarafından onaylandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
En çok ağaç dikme rekorunun 303 bin 150 ağaç ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünün olduğu Guinness yetkilisi tarafından onaylandı. - ANKARA
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