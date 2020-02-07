En çok altını 'Türkiye' aldı - Son Dakika
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En çok altını 'Türkiye' aldı

6 saat önce

Uluslararası riskler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

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Uluslararası riskler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Hafta başında bin 595 bin dolara yükselen ons altın dalgalı bir seyirler bin 565 dolarda sabitlendi.

Altın fiyatları dalgalı görünüm çiziyor. Koronavirüs, ABD- İran gerilimi ve dünyadaki diğer gelişmeler yatırımları etkiliyor. Pazartesi gününde bin 595 dolara seviyesine yükselen altının ons fiyatı bugüne kadar dalgalı bir seyir izleyerek bin 565'e geriledi.

Ons fiyatlarındaki dalgalanmalar iç piyasada da altın fiyatlarını etkiliyor. Pazartesi günü 305 liraya yükselen 24 ayar gram altın, 300 liraya gerilerken, çeyrek altın 493 liradan satılıyor.

En çok altını 'Türkiye' aldı

Öte yandan geçtiğimiz gün Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı rapora göre Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 159 tonla geçen yıl dünyada en çok altın alan merkez bankası oldu. Türkiye'yi 158 tonla Rusya Merkez Bankası takip etti. Merkez bankaları yıl genelinde 650 ton net alım gerçekleştirdi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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