En Çok Atık Kağıt Toplayan Okullar Ödüllendirildi

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte düzenlenen okullar arası atık kağıt toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödül verdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte düzenlenen okullar arası atık kağıt toplama yarışmasında dereceye giren okullara ödül verdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilebilir atıkları geri dönüşüme kazandırmak ve temiz bir çevre oluşturmak amacıyla başlatılan okullar arası kağıt toplama yarışmasında dereceye giren okullara hediyeleri takdim edildi.



Kırşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Başkan Bahçeci, yarışmada Hayriye Kımçak Lisesi'nin birinci, Atatürk Ortaokulunun ikinci, Abdulkadir Özcan İmam Hatip Lisesinin üçüncü olduğunu ifade etti.



İlkokul, ortaokul ile lisede geri dönüşüme önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Geri dönüşüm, ülkemizin ve dünyanın geleceği için son derece önemli. Maalesef insanlar dünyayı kirletiyor, sürekli daha yaşanılmaz hale getiriyor. Bizler dünyayı kirletmeden çevreyi koruma, su kaynaklarını korumada titiz davranırsak dünyanın ömrünü o kadar uzatmış olacağız. Daha yaşanabilir bir dünya haline getireceğiz. Bu yarışmadaki amacımız da gençlerimizde, okullarımızda bu bilinci oluşturarak teşvik etmektir. Okullarımızın önerileri olursa ona da açığız. Okullarımızı tebrik ediyoruz. Her okulun nüfusu farklı ama biz öğrenci başına düşen atığa göre sonuçları belirledik."



Bisiklet kullanımının da önemine değinen Bahçeci, "Bisiklet hediyelerimizi artırmak istiyoruz ki bisiklet kullanımını teşvik edelim. Önümüzdeki dönem akıllı bisikletlerin de projelerini hazırladık. Şehir merkezlerine belirli yerlerine akıllı bisiklet yerleri koyacağız, kartlı olacak. İnşallah böylelikle bisikleti en çok kullanan bir şehir haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

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