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En çok "bankacılık işlemleri" için yardım istediler
12 dakika önce
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok bankacılık işlemleri için aradı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok bankacılık işlemleri için aradı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:39
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