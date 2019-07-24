En Çok Beğenilenler: Andrés Iniesta, Sergi Samper, David Villa - Dugout
1 saat önce
Vissel Kobe üçlüsü Andrés Iniesta, David Villa ve Sergi Samper ile birbirlerini test ettikleri için gülerek tadını çıkarın. Takım arkadaşları hakkında neleri açığa vurduklarına bakın.
Vissel Kobe üçlüsü Andrés Iniesta
, David Villa
ve Sergi Samper ile birbirlerini test ettikleri için gülerek tadını çıkarın. Takım arkadaşları hakkında neleri açığa vurduklarına bakın.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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