Son Dakika Haberleri: En Çok Beğenilenler: Andrés Iniesta, Sergi Samper, David Villa - Dugout
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En Çok Beğenilenler: Andrés Iniesta, Sergi Samper, David Villa - Dugout

1 saat önce

Vissel Kobe üçlüsü Andrés Iniesta, David Villa ve Sergi Samper ile birbirlerini test ettikleri için gülerek tadını çıkarın. Takım arkadaşları hakkında neleri açığa vurduklarına bakın.

Vissel Kobe üçlüsü Andrés Iniesta, David Villa ve Sergi Samper ile birbirlerini test ettikleri için gülerek tadını çıkarın. Takım arkadaşları hakkında neleri açığa vurduklarına bakın.
En Çok Beğenilenler: Andrés Iniesta, Sergi Samper, David Villa - Dugout
David Villa, Iniesta, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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